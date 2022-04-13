У МВС сказали, де очікують найголовнішу битву війни

Росіяни хочуть отримати чисельну перевагу. Це було зрозуміло з першого моменту.

Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він зазначив, що поки невідомо, про які числа мовиться, але окупанти спробують їх нарощувати.

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"Наразі росіяни безперервно обстрілюють Харків, продовжуються обстріли на Луганщині. Це Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанська і Попасна", – сказав Денисенко.

Важко говорити про фази війни

За словами радника міністра, також безперервні бої йдуть в Маріуполі. Проте важко вважати це початком другої фази чи закінченням першої.

Весь театр бойових дій перемістився на Донбас і саме там зараз очікують найголовнішу битву, як мінімум, одного з етапів цієї війни,

– розповів Денисенко.

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