13:21
5 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін хоче посадити всіх. Інновації по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:50, 4 вересня
      Вєсті.UA: Хто заздрить Зеленському. Універсальна відмазка Порошенка
      Вєсті.UA
      20:49, 4 вересня
      Брехня чиновників та незаконне збагачення: в яких скандалах фігурує "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, 4 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Блог Медіа
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Блог Медіа

      Мягкая реакция Запада позволила Путину решить, что теперь ему можно не останавливаться

      330
      Грузия и Украина: невыученные уроки
      Грузия и Украина: невыученные уроки / Фото из открытых источников

      "Россия стала более агрессивной, после чего мы получили события в Украине" – так оценил итоги российского нападения на Грузию бывший заместитель помощника государственного секретаря США Мэтью Брайза.

      В 2008 году Брайза – ведущий американский дипломат, который занимается Кавказом. В разгар войны он приезжает в Тбилиси и убеждается в том, насколько опасным и наивным был западный подход. Спустя 11 лет, в интервьюгрузинской редакции "Голоса Америки", Брайза отмечает, что после нападения России на Грузию "Запад, включая Вашингтон, не сделал больше и отступил, вместо того, чтобы играть главную роль в сдерживании России. Это позже заложило основу для политики "перезагрузки" Обамы, что стало стратегически ошибочным".

      Важно! Для Кремля включают "план "Б"

      государственного секретаря США Мэтью Брайза
      Бывший заместитель помощника государственного секретаря США Мэтью Брайза

      Соединенные Штаты – отмечает Брайза – даже при президенте Буше говорили Грузии, что ей стоит успокоиться. Соединенным Штатам и Европе потребовалось много времени, чтобы понять российскую угрозу.

      Описание событий, которые сопровождали российскую войну против Грузии, удивительным образом напоминает то, что началось спустя шесть лет в Украине.

      Брайза называет соглашение, которое, уверен в этом, навязал Тбилиси тогдашний французский президент Николя Саркози, "ужасным". И с этим определением можно согласиться. Думаю, главной его целью было не восстановить территориальную целостность Грузии и даже не заставить Россию понести хотя бы какую-то ответственность за то, что произошло. Главной его целью было просто остановить военные действия и вернуться к ситуации до начала агрессии.

      Могут сказать, что к моменту начала войны против Украины Запад успел сделать выводы. И хотя Минские соглашения, по аналогии с договоренностями по завершению войны в Грузии, тоже можно назвать "ужасными", тем не менее, против России были введены серьезные санкции, а Украине оказана военная поддержка. И все же есть усталость и раздражение из-за того, что украинский конфликт не завершается, санкции против России нужно продолжать и обстановка далека от стабильности. В этом смысле украинская ситуация может быть похожа на грузинскую тем, что руководству Грузии советовали быть поспокойнее в первые же дни и недели войны, а украинское руководство призывают к конструктивности спустя несколько лет.

      Возможно, если бы ситуация в Грузии позволила Западу точнее понять российские намерения и саму технологию российской подготовки к войне, можно было бы не допустить аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Однако в истории не существует сослагательного наклонения. В конце концов, сегодня мы просто знаем последствия.

      И поэтому грузинская ситуация анализируется сквозь призму украинской даже непосредственными участниками событий, которые понимают, что именно мягкая реакция Запада позволила Владимиру Путину решить, что теперь ему можно не останавливаться.

      Автор: Виталий Портников

      Срочно: Обмен пленными: почему Зеленский оказался в страшной ситуации

      blog_ava
      Ураган "Доріан" обійшов Флориду та наближається до Південної Кароліни: останні новини
      сьогодні
      10586
      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Анексія Криму Публікації Новини Грузії
      Джерело: Крым.Реалии
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Ураган "Доріан" обійшов Флориду та наближається до Південної Кароліни: останні новини
      сьогодні , 13:18 Ураган "Доріан" обійшов Флориду та наближається до Південної Кароліни: останні новини
      10585
      Зеленський vs Медведчук: як зупинити вплив кума Путіна на інформпростір України
      сьогодні , 13:15 Зеленський vs Медведчук: як зупинити вплив кума Путіна на інформпростір України
      Інна Жолобович 3705
      Мягкая реакция Запада позволила Путину решить, что теперь ему можно не останавливаться
      сьогодні , 12:33 Мягкая реакция Запада позволила Путину решить, что теперь ему можно не останавливаться
      Блог Медіа 330
      Еліна Світоліна у півфіналі US Open: що треба знати про найтитулованішу тенісистку України
      сьогодні , 12:10 Еліна Світоліна у півфіналі US Open: що треба знати про найтитулованішу тенісистку України
      Наталя Сколоздра 7567
      Витік даних у Facebook: доступними стали 419 мільйонів номерів телефонів
      сьогодні , 10:27 Витік даних у Facebook: доступними стали 419 мільйонів номерів телефонів
      517
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук