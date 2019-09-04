Для Кремля включают "план "Б"

Москва не освободила украинских моряков до 2 сентября, чем вынуждает Антикремлевскую коалицию начать переход к "плану "Б".

В Белом доме то, что Кремль украинских моряков до 2 сентября не отпустит, поняли окончательно в последние дни августа и оставили Трампа дома бороться с ураганом. В Польшу бороться с Московией полетели вице-президент Пенс и сопровождающие его компетентные лица. Это нормально. Трамп обычно прилетает тогда, когда все договорено и остается только "перерезать ленточку". До него прилетают Болтон, Пенс, Волкер и другие официальные и неофициальные лица.

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В Вашингтоне и в Париже, в отличие от Берлина и Лондона, до самого конца августа надеялись, что Москва все-таки начнет выполнять свои обязательства по соглашению "возврат РФ в ПАСЕ в обмен на моряков". В Варшаве, Вильнюсе, Таллинне и Риге в это не верили. В Офисе президента в Киеве тоже не верили, но очень хотели, чтобы так было. Трамп и Макрон, чтобы направить РФ на путь спасения, стали рассуждать о возможности для нее вернуться в G-7. Подольский райсуд Киева изменил меру пресечения агенту ФСБ Кириллу Вышинскому с сидения в СИЗО на сидение дома.



Кирилл Вышинский / Фото uz.sputniknews.ru

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/07/15/genprokuratura-ukrainy-kirill-vyshinskiy-mozhet-byt-osvobozhden-uzhe-segodnya

Все прямо говорили Москве – начинайте выполнять "план "А" – отпустите моряков, затем "обмен всех на всех" и далее по списку, и в итоге у вас все будет хорошо. Не только говорили, но и активно делали шаги на встречу ей, вплоть до демонтажа укреплений возле Станицы Луганской и Счастья. Но от этого наглость Кремле лишь возросла. Там решили, если так уговаривают, то можно не спешить с шагом № 1 – безусловным освобождением моряков и сместить его в шаг № 2 – обмен "всех на всех". С ним тоже можно не спешить и торговаться бесконечно, поднимая планку.

Уже 30 августа в СМИ попала неофициально информация: Москва требует включить в список на обмен Владимира Цемаха, ее боевика из группировки "ДНР" и гражданина Украины, причастного к уничтожению рейса МН17, который был арестован и вывезен СБУ из оккупированной РФ части Донецкой области. Так как на это никто согласить не мог, то Трамп остался бороться с ураганом, поскольку стало окончательно очевидно: в Москве тянут резину, наглеют, и с "планом "А" нужно начинать прощаться и переходить к "плану "Б".



Владимир Цемах / Фото из открытых источников

Первым и с явным удовольствием это стал делать премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который 1 сентября заявил, что в 1939 г. Польша оказалась "между фашистским молотом и коммунистической наковальней", чем вызвал нервный тик у Кремля. Посольство РФ в Лондоне поспешило заявить, что такие выражения Джонсона для Москвы неприемлемы. В Кремле задергались не зря. Тема, поднятая Джонсоном, имеет далеко идущие последствия, и у него есть все шансы войти в историю в качестве завершителя дела Черчилля.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон / Фото ТАСС

Напомню, Черчилль говорил, что готов вступить в союз против Гитлера с Сатаной, имея ввиду Сталина. Но он не обещал, что такой союз – это навсегда, что и подтвердил своей Фултонской речью. Борис Джонсон не только написал книгу "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю", но и сам готов изменить историю. Более того, он знает, как и куда. Усиление санкций против РФ, после того, как Великобритания выйдет из ЕС, он уже анонсировал. В июле правительство Великобритании заявило о выделении 100 тыс. фунтов стерлингов для создания специального суда в Гааге, который займется теми, кто сбил рейс МН17, поскольку среди погибших были 10 ее граждан. Джонсон явно намерен это дело довести до конца.

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Помимо желания у него есть и возможности. Это не только дело о рейсе МН17 и дело о попытке убийства Скрипалей и об убийстве двух граждан Великобритании агентами ГУ Генштаба РФ. Только этих двух фактов достаточно, чтобы Великобритания обратилась к ООН с требованием внести РФ в список государств-спонсоров терроризма.

Обращение Украины с требованием признать РФ террористическим государством лежит в ООН без движения с июня 2018 г. Появление в ООН аналогичного обращения от Великобритании ситуацию явно изменит, тем более, что Москва сейчас делает все от нее зависящее, чтобы доказать, что РФ – это террористическое государство. Ее требование включить Цемаха в список обмена – это тысячу первое подтверждение ведения Россией военных действий на востоке Украины. Если Москва к ним не причастна, то почему она требует выдать ей гражданина Украины Цемаха? Явно не для того, чтобы судить его и приговорить к пожизненному заключению или передать в Международный суд в Гааге.

Собственно, сама постановка вопроса об обмене пленными – прямое свидетельство войны РФ с Украиной, как бы упорно и нагло этот факт не отрицали в самой империи лжи. В Кремле хорошо знают, что отказ от выполнения "плана "А" приведет к включению "плана "Б". Суть "плана "Б" там тоже известна – РФ будет признана террористическим государством. Жирный диверсант Гиркин с месяц назад даже сделал ход на упреждение и стал утверждать: международного терроризма не существует. Его выдумали в США в 2001 г. после теракта 11 сентября, который якобы устроило ЦРУ. Говорил это Гиркин потупив очи долу, – ему явно было недобно нести такую глупость. Он более вменяемый, чем сумасшедший полковник Квачков – еще один кумир российских патриотов, досрочно выпущенный из тюрьмы для поднятия боевого духа в РФ.



Диверсант и отставной офицер ФСБ России Игорь Гиркин (Стрелков) / Фото из открытых источников

Квачков вообще утверждает, что якобы Обама разрешил и упросил Путина захватить Крым, чтобы иметь основания для санкций против РФ. По уверению Квачкова, Обама обещал Путину, что тому за оккупацию Крыма ничего не будет, а потом взял и обманул, чтобы погубить Россию. Но Крым все равно надо было захватывать, уверен полковник, и Путин плох лишь тем, что захватил только Крым, а не половину Украины.

Если уже отставные полковники-диверсанты принялись размышлять в слух о том, что Россию таки признают террористическим государством, то действующие полковники и Кремль обсуждают этот "план "Б" между собой "молча" и давно.

Обсуждать есть что. В США с 1979 года, а не с 2001 года, как уверяет Гиркин, ведут список государств спонсоров терроризма. На 2019 г. в нем значатся Сирия, Иран, КНДР и Судан. До этого в нем были Ирак Хуссейна, Ливия Каддафи и Народно-демократический Йемен. Почетное место в нем скоро займет Россия – она его честно заслужила. Судан и КНДР, вероятно, из этого списка вскоре смогут вычеркнуть.

РФ в 2014 г. после аннексии Крыма выдвинули на внесение в этот список, но демократ Обама отказался это сделать, несмотря на петицию, собравшую свыше 100 тыс. подписей по всему миру. В апреле 2018 г. сенатор-республиканец Кори Гарднер вновь предложил внести в него РФ в связи с "делом Скрипалей", но в Госдепе его обращение оставили без однозначного ответа. Великобритания, вслед за Украиной, может 17 сентября на сессии Генассамблеи ООН вновь поднять эту тему. Шансов, что Генассамблея уже признает РФ спонсором терроризма нет, особенно, учитывая, что с 1 сентября председательствовать в ее Совбезе будет именно Россия. Но зато есть все причины полагать, что в американский список государств-террористов Россия на рубеже 2019-2020 г. таки попадет.

Сенатор-республиканец Кори Гарднер / Фото з открытых источников

Заинтересован в этом будет лично Дональд Трамп, за здоровье которого так лихо пили шампанское в 2016 г. Жириновский и половина "чекистов". Над Трампом все еще висит подозрение, что он если и не агент ФСБ и Кремля, то как-то подозрительно много с ними общался и был в контактах с их девушками с низкой социальной ответственностью, а тех потом, как и Гиркина, из ФСБ уволили. В 2020 г. в США президентские выборы и Трамп, чтобы развеять такие подозрения, будет лично заинтересован внести РФ в американский список террористов, тем более, что она это заслужила. Заодно Трамп исправит и ошибки Рузвельта, чрезмерно шедшего на уступки Сталину. После этого у РФ будут достаточные основания номинироваться в 2020 г. или в 2021 г. и в ооновский список террористов.

Для запуска "плана "Б" прилет Трампа в Варшаву совсем не потребовался, оказалось, вполне достаточно, чтобы Москва сама провалила "план "А". Что с ней делать после этого все тоже знают, и всем остается лишь корректировать свои действия, так сказать, в рабочем порядке.

Почему Цемаха считают причастным к сбитию самолета?



Он сам в интервью российским пропагандистам рассказывал о сбитии Boeing и объяснял, что боевики, мол, целились в украинские самолеты. Цемах рассказывал и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Что именно прятал Цемах – на видео заглушили. Однако эксперты, читая по губам, выразили уверенность, что тот говорил именно о ЗРК "Бук".



Украинским силовикам удалось захватить Цемаха 27 июня. СБУ провела спецоперацию на территории так называемой "ДНР" и задержала его в Снежном. Тогда суд арестовал пособника оккупантов на 2 месяца. Террористическая группировка "ДНР" включила Цемаха в список лиц, которых хотели бы обменять на пленных украинцев.



Сейчас суд продлил Цемаху арест.

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