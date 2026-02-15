Будуть ракети до ППО проти балістики: Зеленський підбив підсумки Мюнхенської конференції

Зеленський повернувся до Києва після 3-денної Мюнхенської конференції з безпеки. Він розповів про домовленості, яких вдалося досягнути для України.

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

Які підсумки Мюнхенської конференції для України?

Президент України Володимир Зеленський вже повернувся у Київ з Мюнхенської безпекової конференції. Він підвів підсумки поїздки української делегації.

Багато було зустрічей, найважливіше – будуть нові пакети підтримки для України. Головне – ракети для ППО, для захисту від балістики,

– заявив президент.

Він зазначив, що українська сторона говорила про це в Мюнхені фактично з кожним лідером, який може дійсно допомогти. Зокрема є домовленості з Марком Рубіо – держсекретарем США.

Зеленський також подякував Німеччині. У країні відкрилася виробнича лінія ударних дронів для України.

Наступного тижня очікується зустріч та робота над новими енергетичними пакетами для України, щоб відновити її енергетику. Водночас президент закликав не нехнувати повітряною тривогою. Попереду ще кілька холодних днів, а росіяни цим користуються.

На тижні мають відбутися тристоронні зустрічі. Українська делегація має необхідні рамки для розмови.

Наостанок Зеленський заявив, що Україна готує новий санкційний пакет щодо російських осіб, які працюють на війну та ставлять спорт на службу війні.

