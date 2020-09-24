У МЗС Білорусі вважають, що Україна навіть не намагається приховати свою політичну несамостійність. У Мінську заяви офіційного Києва щодо інавгурації Лукашенка назвали намаганнями догодити модним трендам.

У Білорусі здивовані поведінкою України

У МЗС Білорусі впевнені, що заяви окремих держав про нелегітимність перемоги Лукашенка не відображають думки більшості країн світу. Про це мовиться у заяві, оприлюдненій на сайті білоруського дипвідомства.

Актуально Україна не визнає інавгурацію Лукашенка, – МЗС

Особливо здивована Білорусь позицією України.

Викликає здивування поведінка наших українських сусідів, які вже навіть не намагаються закамуфлювати несамостійність в ухваленні своїх зовнішньополітичних рішень і не зупиняють потік заяв зі своїми "просунутими" оцінками,

– мовиться у заяві білоруського МЗС.

Заяви представника українського уряду (мовиться про главу МЗС Дмитра Кулебу – 24 канал) у білоруському дипвідомстві назвали "бажанням догодити модним трендам". Всупереч цьому, у Мінську зазначили, що продовжать підтримувати братній народ.

Що відомо про заяви України щодо ситуації у Білорусі