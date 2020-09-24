МЗС Білорусі про заяви України щодо Лукашенка: намагання догодити модним трендам
У МЗС Білорусі вважають, що Україна навіть не намагається приховати свою політичну несамостійність. У Мінську заяви офіційного Києва щодо інавгурації Лукашенка назвали намаганнями догодити модним трендам.
У Білорусі здивовані поведінкою України
У МЗС Білорусі впевнені, що заяви окремих держав про нелегітимність перемоги Лукашенка не відображають думки більшості країн світу. Про це мовиться у заяві, оприлюдненій на сайті білоруського дипвідомства.
Актуально Україна не визнає інавгурацію Лукашенка, – МЗС
Особливо здивована Білорусь позицією України.
Викликає здивування поведінка наших українських сусідів, які вже навіть не намагаються закамуфлювати несамостійність в ухваленні своїх зовнішньополітичних рішень і не зупиняють потік заяв зі своїми "просунутими" оцінками,
– мовиться у заяві білоруського МЗС.
Заяви представника українського уряду (мовиться про главу МЗС Дмитра Кулебу – 24 канал) у білоруському дипвідомстві назвали "бажанням догодити модним трендам". Всупереч цьому, у Мінську зазначили, що продовжать підтримувати братній народ.
Що відомо про заяви України щодо ситуації у Білорусі
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Київ не визнає легітимною інавгурацію Олександра Лукашенка. Проте Україна зазначила, що не втручатиметься у внутрішні справи Білорусі.
- Верховна Рада України ще 15 вересня ухвалила постанову, в якій визнала президентські вибори у Білорусі 9 серпня нелегітимними.
- З часу протестів в Білорусі в МЗС України повідомили, що відносини з сусідньою державою перебувають "на паузі".