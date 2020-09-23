Україна не визнає інавгурацію Лукашенка, – МЗС
Україна не визнає легітимною інавгурацію самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Проте держава не має наміру втручатись у внутрішні справи Білорусі.
Україна завжди підтримуватиме білоруський народ. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твітері.
До речі Фарс та нічого спільного з легітимністю: як світ відреагував на інавгурацію Лукашенка
З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави,
– написав міністр.
Однак Кулеба переконує, що Україна жодним чином не втручатиметься у внутрішні справи Білорусі.
Як відбувалась інавгурація Лукашенка
Попри масові протести у Білорусі, Лукашенко 23 вересня таки вступив на посаду президента Білорусі. Інавгурація відбувалась таємно у Палаці Незалежності.
Усі провладні телеканали Білорусі у час інавгурації транслювали серіали. Це суперечить білоруському законодавству, адже церемонія повинна транслюватися по республіканському телебаченню і радіо.
Протести після "інавгурації"
Після інавгурації обурені білоруси вийшли на акції протесту. Там їх з водометами зустріли силовики. ОМОНівці жорстко відтісняли колони людей з центру, мітингарі почали розбігатись.
Водночас силовики били та затримували людей. Вони заштовхували протестувальників в автозаки.
Що відбувається у Білорусі?9 серпня у Білорусі пройшли президентські вибори, на яких нібито переміг Лукашенко. За офіційними підсумками він здобув понад 80% голосів, його головна опонентка Світлана Тихановська – близько 10%. Проте результати незалежних екзитполів свідчать про те, що реальні цифри зворотні.
Білоруси вийшли на масові протести, які перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці жорстоко били та розганяли людей.
Країни ЄС не визнали результатів президентських виборів та розпочали процес санкцій проти білоруських посадовців.
Протести тривають досі. Лукашенко на поступки не йде.