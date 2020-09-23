Україна не визнає легітимною інавгурацію самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Проте держава не має наміру втручатись у внутрішні справи Білорусі.

Україна завжди підтримуватиме білоруський народ. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твітері.

До речі Фарс та нічого спільного з легітимністю: як світ відреагував на інавгурацію Лукашенка

З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави,

– написав міністр.

Однак Кулеба переконує, що Україна жодним чином не втручатиметься у внутрішні справи Білорусі.

Як відбувалась інавгурація Лукашенка

Попри масові протести у Білорусі, Лукашенко 23 вересня таки вступив на посаду президента Білорусі. Інавгурація відбувалась таємно у Палаці Незалежності.

Усі провладні телеканали Білорусі у час інавгурації транслювали серіали. Це суперечить білоруському законодавству, адже церемонія повинна транслюватися по республіканському телебаченню і радіо.

Протести після "інавгурації"

Після інавгурації обурені білоруси вийшли на акції протесту. Там їх з водометами зустріли силовики. ОМОНівці жорстко відтісняли колони людей з центру, мітингарі почали розбігатись.

Водночас силовики били та затримували людей. Вони заштовхували протестувальників в автозаки.