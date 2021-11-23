МЗС перевіряє, чи є українці серед постраждалих у страшній ДТП у Болгарії

В українському МЗС відреагували на аварію, яка сталася у Болгарії вночі проти 23 листопада. Моторошна ДТП забрала життя понад 40 людей.

Посольство України в Болгарії перевіряє, чи постраждали українці внаслідок аварії автобуса. Таку інформацію оприлюдив у твітері речник МЗС Олег Ніколенко.

Детальінше Автобус спалахнув: у страшній ДТП в Болгарії загинули 45 людей, серед них​ – 12 дітей

Що відомо про смертельну ДТП у Болгарії

Страшна автокатастрофа сталася вночі проти 24 листопада біля села Боснек – п риблизно за 45 кілометрів від Софії. За попередньою інформацією, жертвами стали 45 людей, серед них – 12 дітей. Болгарський міністр внутрішніх справ Бойко Рашков повідомив, що загиблі перебували всередині автобуса й "згоріли вщент".

Чому сталася ДТП – наразі невідомо. За однією з версій, яку озвучила болгарська влада, до або після того, як автобус спалахнув, він міг врізатися у дорожню огорожу або бордюр.

Новина доповнюється...