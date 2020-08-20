У Польщі офіційно призначили нового міністра закордонних справ. Ним став депутат від правлячої партії "Право і справедливість" Збігнєв Рау.

Про призначення Збігнєва Рау оголосив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький, повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

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Що відомо про Збігнєва Рау та його призначення

Збігнєв Рау – професор права, раніше був сенатором від партії "Право і справедливість". На парламентських виборах 2019 року його обрали депутатом від партії "Право і справедливість".

У Сеймі він очолював комітет із закордонних справ.

Дипломат замінить на посаді глави МЗС Яцека Чапутовича, який подав у відставку 20 серпня. Чапутович став міністром закордонних справ у січні 2018 року в першому уряді Матеуша Моравецького. У листопаді минулого року він знову зайняв цю посаду в другому кабінеті Моравецького.

Раніше Яцек Чапутович заявляв, що після президентських виборів прийде час для зміни міністра закордонних справ.

Що Рау говорив про Україну

У лютому 2020 року у польському Ряшеві відбувся форум "Європа – Україна". На ньому виступав Збігнєв Рау як голова комісії у закордонних справах польського Сейму.

Тоді він назвав "абстрактною" перспективу вступу України до Євросоюзу. Водночас дипломат наголосив, що більшість українців прагнуть вступити у ЄС. А також зазначив, що входження України в ЄС не відповідає інтересам деяких держав-членів, зокрема, Франції та Німеччини.

Рау радив українцям робити на шляху до євроінтеграції якомога більше якісних кроків.

Що можна сказати в такій ситуації нашим українським друзям? Треба робити своє, а ситуація зі збігом інтересів усередині ЄС може змінитися. Зрештою, інтереси є завжди такі самі, тільки не завжди усвідомлені,

– говорив він.

Хто ще подав у відставку в Польщі

голова Міністерства охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовскі у вівторок, 18 серпня;

заступник глави МОЗ Януш Цешіньскій також написав заяву напередодні;

заступниця міністра цифрування Ванда Бук подала у відставку 19 серпня.

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