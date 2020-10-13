У російському МЗС поскаржилися на роботу комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович. Мовляв, вона не приділяє достатньо уваги "системним порушенням прав російськомовних у низці країн".

Зокрема, росіяни бідкаються, що вона нібито "замовчує кричущу ситуацію з дотриманням прав людини в Україні". Така заява з'явилася на сайті відомства РФ, пише 24 канал.

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У повідомленні МЗС РФ йдеться про те, що українська влада "веде цілеспрямовану кампанію" щодо обмеження прав та інтересів російськомовного населення країни.

Дипломати країни-агресора кілька разів зверталися до Дуні Міятович щодо цього. Мовляв, наводили конкретні приклади "мовної політики Києва та насильницької українізації". Однак, очікуваної реакції від комісарки вони не отримали.

У російському відомстві ніяк не змогли з цим змиритися і назвали підхід Міятович до роботи "таким, що суперечить принципу неупередженості".

Важливо! Напередодні президент Зеленський заявив, що у Кремлі є бажання повернути назад СРСР. Однак, за його словами, Росії не вдасться мовним питанням схилити українців до об'єднання.

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