Президент Володимир Зеленський вважає, що членство в НАТО – це найважливіша підтримка, якої наразі потребує Україна. У нас є потужна армія, ми оновлюємо бойову техніку, але без міжнародної підтримки цього замало.

Зеленський про перспективи України в НАТО

Україна вже стала партнером НАТО з розширеними можливостями і продовжує йти до Альянсу. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю BBС.

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Чесно кажучи, ми сьогодні вже стали партнерами НАТО з розширеними можливостями. Ми йдемо до НАТО.

– наголосив український лідер.

Зеленський вважає: якщо США та країни Євросоюзу не хочуть втратити Україну, вони мусять її підтримати.

На закиди скептиків, які кажуть, що повноправне членство України в НАТО та ЄС – це фантастика, Зеленський має відповідь: колись і українсько-російську війну хтось вважав фантастикою.

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На думку Зеленського, у часи Радянського Союзу народи жили пліч-о-пліч, і країни поважали одна одну, але зараз у нас війна.

Зараз у нас ненависть, зараз українці не хочуть спілкуватися з росіянами, тому – НАТО. Якщо хтось каже, що це фантастика – ну, побачимо,

– підсумував Зеленський.

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