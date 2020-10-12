Зараз українці не хочуть спілкуватися з росіянами, тому – НАТО, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що членство в НАТО – це найважливіша підтримка, якої наразі потребує Україна. У нас є потужна армія, ми оновлюємо бойову техніку, але без міжнародної підтримки цього замало.
Зеленський про перспективи України в НАТО
Україна вже стала партнером НАТО з розширеними можливостями і продовжує йти до Альянсу. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю BBС.
Зверніть увагу 73% на виборах було вироком Порошенку, – Зеленський про свій рейтинг
Чесно кажучи, ми сьогодні вже стали партнерами НАТО з розширеними можливостями. Ми йдемо до НАТО.
– наголосив український лідер.
Зеленський вважає: якщо США та країни Євросоюзу не хочуть втратити Україну, вони мусять її підтримати.
На закиди скептиків, які кажуть, що повноправне членство України в НАТО та ЄС – це фантастика, Зеленський має відповідь: колись і українсько-російську війну хтось вважав фантастикою.
Що каже Зеленський про стосунки між Україною та Росією
На думку Зеленського, у часи Радянського Союзу народи жили пліч-о-пліч, і країни поважали одна одну, але зараз у нас війна.
Зараз у нас ненависть, зараз українці не хочуть спілкуватися з росіянами, тому – НАТО. Якщо хтось каже, що це фантастика – ну, побачимо,
– підсумував Зеленський.
Зауважте Зеленський заявив, що піде з посади, якщо не зможе закінчити війну
Україна і НАТО: останні новини
- У вересні 2020 року Україна, Британія та США провели військові навчання "Об'єднані зусилля-2020" неподалік від кордону з Кримом. Один із їхніх етапів відбувався в акваторії Чорного моря. Метою навчань було виконати військові завдання відповідно до стандартів НАТО.
- У жовтні 2020 року під час візиту до Лондона президент Зеленський наголосив, що Україні необхідний план дій щодо членства у НАТО.
- У жовтні 2020 року Україна та Британія домовилися, що спільно створюватимуть ракетний катер під стандарти НАТО.