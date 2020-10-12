Володимир Зеленський заявив, що 73% у другому турі президентських виборів було вироком Петрові Порошенку. У першому ж турі підтримка була приблизно 30%, тому теперішній його рейтинг не впав – він на цьому ж рівні.

Президент України прокоментував падіння підтримки зі сторони українців та порівняв свій поточний рейтинг з голосами на виборах президента у 2019 році в інтерв’ю ВВС.

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Ви знаєте, що стосується 73%, правда у тому, що це вирок був пану Порошенку. Щодо втрати рейтингів, то я вам сказав, що не чіпляюсь за них,

– зазначив Зеленський.

Український лідер додав, що йому не байдуже, коли люди кажуть, що він втратив рейтинг. Однак пояснив ситуацію з цифрами. "У першому турі я переміг, десь 33% було. Зараз у мене ті самі цифри", – заявив президент.

Він також додав, що є відкритою людиною, працює у режимі 24/7 та робить все заради країни. Для Зеленського, за його словами, найважливіше – щось змінити в Україні, аби залишитися в її історії.

До слова, відповідно до нещодавнього опитування КМІС, Зеленського підтримують 31,8% українців.

Довідка. За результатами голосування 31 березня 2019 року Зеленський у першому турі посів перше місце, набравши 30,24 % голосів, Порошенка підтримали 15,95 % виборців. 21 квітня у другому турі Зеленський переміг свого опонента за результату у 73,22%.