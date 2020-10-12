Президент Володимир Зеленський заявив, що піде з посади, якщо не зможе закінчити війну. Однак глава держави сподівається, що йому таки вдасться домовитись про мир.

Зеленський стверджує, що "не чіпляється за посади". Про це президент розповів в інтерв'ю BBС.

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Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами,

– переконує президент.

Однак Зеленський все ж сподівається, що зможе укласти мирну угоду з президентом Росії Володимиром Путіним, який повинен повернути українські території, зокрема, Крим. Глава держави вірить в це, проте зазначає, що Україні потрібна допомога цілого світу.

"Я вірю в це. В іншому випадку я би не йшов в президенти України. Це дуже складно", – додав президент.

Зеленський про нормандський формат

Глава держави переконаний, що мінський формат має бути гнучкішим.

Ми розуміємо всі сьогодні, що у нас є тільки нормандський формат, і ми йдемо по мінському напрямку,

– зауважив президент.

Крім цього, Зеленський нагадав, що суб'єктами у "Мінську" є Росія та Україна, а також подякував ОБСЄ за посередництво. Однак президент наголосив на розбіжностях мінських домовленостей. Зокрема, політик додав, що зміни до Конституції щодо особливого статусу Донбасу неможливі.