Володимир Зеленський під час візиту у Лондон поспілкувався із британським прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Український президент наголосив на необхідності розробити план дій щодо членства України у НАТО.

Президент України був дуже чітким. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у фейсбуці.

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За словами Кулеби, Володимир Зеленський наголосив на тому, що членство в Альянсі буде сприяти українській безпеці й обороні.

Окремо говорили про НАТО. Наш президент був дуже чітким: він сказав, що Україні потрібен план дій щодо членства, і що членство в НАТО сприятиме української безпеки й оборони,

– сказав Кулеба.

Він також додав, що нова угода про стратегічне партнерство, яку підписали Україна і Британія, означатиме, серед іншого, більше співробітництва у безпековій сфері.

Важливо Україна та Велика Британія підписали угоду, яка замінить асоціацію

Що відомо про НАТО? Це міжнародна організація, створена ще у 1949 році для колективної оборони країн Західної Європи та Північної Америки. Цікаво, що НАТО не має власних збройних сил, а у розпорядженні Альянсу є збройні сили країн-членів. Наразі Україна має статус особливого партнера Альянсу, а наші військові беруть участь у спільних навчаннях. Нерідко кораблі НАТО заходять до акваторій українських морів, щоб посилити військову присутність у регіонах. Це міжнародна організація, створена ще у 1949 році для колективної оборони країн Західної Європи та Північної Америки. Цікаво, що НАТО не має власних збройних сил, а у розпорядженні Альянсу є збройні сили країн-членів. Наразі Україна має статус особливого партнера Альянсу, а наші військові беруть участь у спільних навчаннях. Нерідко кораблі НАТО заходять до акваторій українських морів, щоб посилити військову присутність у регіонах.

Додамо, що у серпні, згідно з даними соцопитування Socis і Центром Разумкова, вступ України в НАТО підтримували 47,7% українців.