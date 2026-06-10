Робимо все, щоб порозумітися: у МЗС відреагувати на загострення у відносинах з Польщею

Польща залишається головним стратегічним партнером України, попри нещодавні загострення. Обидві країни працюють над тим, аби історичні питання не підривали відносини.

Ведуча 24 Каналу Софія Назаренко розповіла, що Україна вдячна Польщі за дружні кроки ще з початку повномасштабного вторгнення. Тоді країна прийняла багато українських біженців та продовжує підтримувати нашу державу на політичному рівні і не тільки.

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Що відповіли в МЗС щодо нещодавнього скандалу?

В МЗС України закликали шукати шляхи до об'єднання та не давати можливості російській пропаганді розхитувати відносини між країнами. Попри загострення, процес ексгумації та пошукових робіт щодо жертв Волинської трагедії триває.

Звісно, ми розуміємо, що зараз є загострення. Знову пішов контекст історичних дебатів. Але хочу звернути увагу, що за останні півтора року пророблена колосальна робота, аби знайти порозуміння навіть з найскладніших питань історичного минулого. Цю роботу розблокували міністр Андрій Сибіга та Радослав Сікорський ще наприкінці 2024 року,

– зауважив Тихий.

Що відповіли в МЗС України на загострення відносин з Польщею: дивіться відео 24 Каналу

З того часу вже відбулася низка пошуково-ексгумаційних робіт та перепоховання з дотриманням християнських традицій. Також зараз, навіть попри загострення, триває чергова пошукова робота на території колишнього села Гута-Пеняцька на Львівщині.

Додамо, в Польщі обурилися через те, що президент Володимир Зеленський присвоїв одному з підрозділів ССО почесне найменування на честь Героїв УПА. Це спричинило загострення відносин між країнами.

Президент Польщі Кароль Навроцький вже почав розповідати, що Зеленського варто позбавити ордена Білого Орла, який є найвищою державною нагородою країни. Це викликало неоднозначну реакцію. На тлі цього Володимир Зеленський під час останнього закордонного візиту вилітав не з Польщі, а з Молдови.

Ситуація дійшла до певного абсурду. У Вінниці відмовилися від отримання 15 списаних автобусів від польського міста-побратима Кельце. Частина тамтешніх депутатів обурилися, що один з автобусів курсуватиме по вулиці Бандери. Зрештою у Вінниці відмовилися від такої допомоги.