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      На час карантину українцям дозволили не платити за іпотеку

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      Українцям дозволили тимчасово не платити за іпотеку / minfin.com.ua

      Нацбанк тимчасово звільнив українців від платежів за іпотечними кредитами. На такі поступки регулятор пішов на час карантину в Україні, тобто наразі до 3 квітня.

      Про можливість тимчасово не платити за іпотеку банки мають повідомити клієнтам. Про це інформує пресслужба НБУ.

      Зверніть увагу Як працюватимуть банки у період карантину: пояснення НБУ

      Клієнти банків на час карантину можуть призупинити сплату платежів за іпотечними кредитами. Банки не повинні в таких випадках стягувати з них заставу,
      – йдеться в повідомленні.

      Що ще заборонили банкам:

      • НБУ заборонив штрафувати своїх клієнтів за несвоєчасну оплату споживчих кредитів, підвищувати відсоткові ставки за такими кредитами;
      • Верховна Рада заборонила стягувати штрафи з українців за несвоєчасну оплату комунальних послуг.

      Важливо! Наразі у Нацбанку працюють над універсальними правилами для банків щодо пільгового обслуговування клієнтів, зокрема по кредитах. Ці правила планують узгодити вже незабаром.

      Що таке іпотека?Це застава землі чи іншого нерухомого майна, яке при цьому залишається у власності заставодавця. Тобто людина позичає гроші у банку, щоб купити, наприклад, квартиру, і при цьому ця ж квартира буде в заставі. Якщо кредит сплачено, квартира перейде у повноцінну власність людини, якщо ні – банк може її забрати.

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на 23 березня в Україні зафіксували 73 випадки зараження коронавірусом. З них троє – померли, одна людина одужала, ще 22 – перебувають у важкому стані.
      • З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.
      • З 16 березня Україна закрила кордони для іноземців, а з 18 березня заборонила залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення. У деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту.
      • На час карантину не працюють усі навчальні, культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки.
      • Через коронавірус режим надзвичайної ситуації ввели у Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус в Україні Гроші Іпотека НБУ
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