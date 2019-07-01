23:28
1 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Трамп отримав орден за мир. Трюдо на місці Путіна
      Вєсті Кремля
      21:02, сьогодні
      Вєсті. UA: Секретний план одіозного Киви. Страшне повернення Клюєва
      Вєсті.UA
      19:14, сьогодні
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      На дитмайданчику поблизу Дніпра пролунав вибух: на гранаті підірвалися діти

      545
      Діти підірвалися на Дніпропетровщині
      Діти підірвалися на Дніпропетровщині / Ілюстративне фото

      Постраждалих шестеро, їх вік коливається від 4-х до 16-ти років. Одна дитина перебуває у тяжкому стані.

      Вибух пролунав на дитмайданчику, розташованому в центрі села Пашена Балка Дніпровського району, ввечері 1 липня, близько 20:00. Про надзвичайну подію інформує прес-служба Нацполіції області.

      Дивіться також: П'яні матері були на подвір'ї: четверо маленьких дівчат загинули у пожежі на Одещині

      Попередньо встановлено, що діти гралися невідомим предметом і він вибухнув. В результаті чого 6 дітей отримали травми різного ступеню тяжкості,
      – йдеться у повідомленні правоохоронців.

      За даними "Информатора", діти знайшли бойову гранату і підірвались на ній в центрі села. У виданні вказують: у багатьох відірвані пальці, травми в дітей різного ступеню тяжкості.

      Зараз на місці вибуху працює слідчо-оперативна група Дніпровського районного відділення поліції та вибухотехніки. Медики надають допомогу постраждалим дітям.

      Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтями "Незаконне поводження зі зброєю" та "Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів" через інцидент.

      blog_ava
      Грузія відкликала свого посла з України
      сьогодні
      11321
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Зброя Новини Дніпра
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 1 липня: непоправні втрати для українського війська, політична відпустка Клімкіна
      сьогодні , 22:25 Головні новини 1 липня: непоправні втрати для українського війська, політична відпустка Клімкіна
      2103
      Військові: "Було б добре залишитися живими, а що робити – ми не сумніваємось"
      сьогодні , 22:00 Військові: "Було б добре залишитися живими, а що робити – ми не сумніваємось"
      Володимир Патола 587
      Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 21:42 Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
      539
      Що означає заява Богдана про російську мову на Донбасі: крок до миру чи "піддавки" Росії?
      сьогодні , 19:10 Що означає заява Богдана про російську мову на Донбасі: крок до миру чи "піддавки" Росії?
      Світлана Попова 2041
      Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      30 червня , 18:17 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      18817
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук