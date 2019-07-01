На дитмайданчику поблизу Дніпра пролунав вибух: на гранаті підірвалися діти

Постраждалих шестеро, їх вік коливається від 4-х до 16-ти років. Одна дитина перебуває у тяжкому стані.

Вибух пролунав на дитмайданчику, розташованому в центрі села Пашена Балка Дніпровського району, ввечері 1 липня, близько 20:00. Про надзвичайну подію інформує прес-служба Нацполіції області.

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Попередньо встановлено, що діти гралися невідомим предметом і він вибухнув. В результаті чого 6 дітей отримали травми різного ступеню тяжкості,

– йдеться у повідомленні правоохоронців.

За даними "Информатора", діти знайшли бойову гранату і підірвались на ній в центрі села. У виданні вказують: у багатьох відірвані пальці, травми в дітей різного ступеню тяжкості.

Зараз на місці вибуху працює слідчо-оперативна група Дніпровського районного відділення поліції та вибухотехніки. Медики надають допомогу постраждалим дітям.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтями "Незаконне поводження зі зброєю" та "Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів" через інцидент.