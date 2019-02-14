На дні Тихого океану виявили американський авіаносець часів Другої світової війни (фото)

Бойовий корабель USS Hornet знайшли на глибині понад п'ять кілометрів неподалік Соломонових островів. Пошуками авіаносця займалася компанія Vulcan, створена співзасновником Microsoft Полом Алленом.

Видання Usa Today повідомило, що поруч з кораблем знайдено багато літаків, які були на палубі в момент аварії.

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Раніше компанія Vulcan вже знаходила низку інших кораблів часів Другої світової, зокрема, авіаносець "Лексінгтон", лінкор "Індіанаполіс", японський лінкор "Мусасі" і італійський есмінець "Артільері".

A look at how the #USSHornet was discovered and the important role she played during WWII. pic.twitter.com/sDl2SnlWsT — Vulcan Inc. (@VulcanInc) 12 лютого 2019 р.

На фото можна побачити пошкодження яких зазнав авіаносець та покинуту на палубі техніку, гармати та інше озброєння.

Що відомо про авіаносець USS Hornet?Авіаносець вважається одним з найвідоміших бойових кораблів, які брали участь у Другій світовій війні. З його палуби вперше здійснив зліт середній бомбардувальник, а також саме з нього був здійснений перший наліт американських військ на територію Японії у Другій світовій війні.



"Хорнет" також брав участь в боях за Мідвей і битві в районі Соломонових островів. У жовтні 1942 року авіаносець був серйозно пошкоджений внаслідок атаки японської авіації і був потоплений торпедами після того, як його покинув екіпаж.