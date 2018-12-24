15:08
24 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін
      Вєсті Кремля
      18:55, 22 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Політичне майбутнє Вакарчука. Березові різки для нардепів
      Вєсті.UA
      19:07, 22 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      На Дніпропетровщині у приміщення банку кинули гранату: фото

      303 Читать новость на русском
      На Дніпропетровщині в приміщення банку кинули гранату
      На Дніпропетровщині в приміщення банку кинули гранату / Фото з відкритих джерел

      У неділю, 23 грудня, у Павлограді Дніпропетровської області поліція затримала чоловіка, який кинув гранату у приміщення банку.

      Про це повідомляє поліція Дніпропетровщини.

      Читайте також: У Дніпрі затримали рабовласників, які працювали під виглядом реабілітаційного центру

      У Павлограді біля будівлі банку на вулиці Центральній чоловік кинув до приміщення банку гранату – попередньо РГД-5.

      дніпропетровщина граната банк
      Вибух стався у Павлограді/Фото: Національна поліція

      Крім того, унаслідок вибуху було пошкоджено вітрини, однак постраждалих немає. Більше того, поліція затримала 38-річного чоловіка, якого обґрунтовано підозрюють у вчиненні вибуху.

      дніпропетровщина вибух банк
      Вибух пошкодив вітрини у банку//Фото: Національна поліція

      Під час обшуку за місцем мешкання підозрюваного поліцейські вилучили ще одну гранату РГД – 5, тубус від гранатомета, тротилову шашку та стріляні гільзи.

      Наразі тривають слідчі дії.

      Теги: Новини України Поліція Новини Дніпра Банки Кримінальні новини Вибух
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Zaxidfest 2018: розклад програми, учасники та квитки
      17 липня , 20:01
      Топ-новини: як українці моржували на Водохреща, Євросоюз не хоче меду з України
       20 січня 2016 , 08:03
      Києву і не снилось: що наробила з автомобілями повінь у Греції
       27 липня , 19:26
      Яремчук забив за Гент, але його команда програла Стандарду Лучкевича
       27 липня , 23:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук