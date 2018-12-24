На Дніпропетровщині у приміщення банку кинули гранату: фото
У неділю, 23 грудня, у Павлограді Дніпропетровської області поліція затримала чоловіка, який кинув гранату у приміщення банку.
Про це повідомляє поліція Дніпропетровщини.
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У Павлограді біля будівлі банку на вулиці Центральній чоловік кинув до приміщення банку гранату – попередньо РГД-5.
Вибух стався у Павлограді/Фото: Національна поліція
Крім того, унаслідок вибуху було пошкоджено вітрини, однак постраждалих немає. Більше того, поліція затримала 38-річного чоловіка, якого обґрунтовано підозрюють у вчиненні вибуху.
Вибух пошкодив вітрини у банку//Фото: Національна поліція
Під час обшуку за місцем мешкання підозрюваного поліцейські вилучили ще одну гранату РГД – 5, тубус від гранатомета, тротилову шашку та стріляні гільзи.
Наразі тривають слідчі дії.