На Дніпропетровщині вибухнув мікроавтобус з депутатом: фото і відео 18+
У четвер, 2 серпня, в центрі Кам'янського (колишній Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області вибухнув мікроавтобус. Внаслідок вибуху постраждав депутат Кам’янської міської ради.
Про це повідомляє ресурс "Наш репортер".
Після вибуху мікроавтобус з написом "Дніпро" загорівся. Водієві вдалося вистрибнути з транспортного засобу. Чоловікові надали першу необхідну медичну допомогу.
Читайте також: В Одесі двох активістів хотіли розчавити вантажівкою: фото з місця подій
За попередньою інформацією, ніхто з перехожих не постраждав. Обставини події встановлює слідчо-оперативна група.
За неофіційними даними, в результаті вибуху постраждав депутат Кам'янської міської ради, директор комунального підприємства "Трамвай" Віталій Чернявський. Він перебував у машині разом з собакою, яка загинула.
Дивіться відео вибуху мікроавтобуса у місті Кам'янське: