На Дніпропетровщині вибухнув мікроавтобус з депутатом: фото і відео 18+

У четвер, 2 серпня, в центрі Кам'янського (колишній Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області вибухнув мікроавтобус. Внаслідок вибуху постраждав депутат Кам’янської міської ради.

Про це повідомляє ресурс "Наш репортер".

Після вибуху мікроавтобус з написом "Дніпро" загорівся. Водієві вдалося вистрибнути з транспортного засобу. Чоловікові надали першу необхідну медичну допомогу.

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За попередньою інформацією, ніхто з перехожих не постраждав. Обставини події встановлює слідчо-оперативна група.

За неофіційними даними, в результаті вибуху постраждав депутат Кам'янської міської ради, директор комунального підприємства "Трамвай" Віталій Чернявський. Він перебував у машині разом з собакою, яка загинула.

Дивіться відео вибуху мікроавтобуса у місті Кам'янське: