На Донбасі – непоправна втрата: загинув український військовий

Протягом доби 18 червня ворожі збройні формування 11 разів порушили режим припинення вогню. На жаль, Україна зазнала невиправної втрати вже протягом поточної доби, 19 червня – один військовослужбовець загинув.

Чотири рази бойовики застосовували заборонене мінськими угодами озброєння, міномети калібрів 120 та 82 міліметрів. А також стріляли в українців з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

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На сході лінії фронту обстріляли Авдіївку, Красногорівку, Верхньоторецьке, Піски та Водяне. На півночі – Луганське та Новолуганське, Травневе, а особливо потужно – біля Троїцького: - мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

П'ятеро українських захисників отримали поранення та бойові травмування. Утім на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь, причому зі зброї, використання якої не суперечить мінським домовленостям.

19 червня ворог встиг вже тричі обстріляти позиції ЗСУ. Україна зазнала непоправних втрат – один військовослужбовець загинув.

17 червня делегація Литви відвідала район проведення ООС, а за тиждень до того Литва безкоштовно передала Україні майже мільйон боєприпасів.



Мапа тимчасово окупованих територій станом на червень 2019 року