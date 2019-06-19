08:26
19 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приховані фантазії Кисельова. Хто винен у бідах росіян
      Вєсті Кремля
      21:16, 17 червня
      Вєсті. UA: Цікаві персонажі у списку Порошенка. Новий наступ Надії Савченко
      Вєсті.UA
      21:56, 18 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Революція на граніті
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ

      На Донбасі – непоправна втрата: загинув український військовий

      450 Читать новость на русском
      ВІйна на Донбасі відбірала ще одне життя
      ВІйна на Донбасі відбірала ще одне життя / Getty Images

      Протягом доби 18 червня ворожі збройні формування 11 разів порушили режим припинення вогню. На жаль, Україна зазнала невиправної втрати вже протягом поточної доби, 19 червня – один військовослужбовець загинув.

      Чотири рази бойовики застосовували заборонене мінськими угодами озброєння, міномети калібрів 120 та 82 міліметрів. А також стріляли в українців з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

      Читайте також: Волкер про Донбас: сподіваюся, що Росія обере мир

      На сході лінії фронту обстріляли Авдіївку, Красногорівку, Верхньоторецьке, Піски та Водяне. На півночі – Луганське та Новолуганське, Травневе, а особливо потужно – біля Троїцького: - мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      П'ятеро українських захисників отримали поранення та бойові травмування. Утім на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь, причому зі зброї, використання якої не суперечить мінським домовленостям.

      19 червня ворог встиг вже тричі обстріляти позиції ЗСУ. Україна зазнала непоправних втрат – один військовослужбовець загинув.

      17 червня делегація Литви відвідала район проведення ООС, а за тиждень до того Литва безкоштовно передала Україні майже мільйон боєприпасів.

      Мапа
      Мапа тимчасово окупованих територій станом на червень 2019 року

      blog_ava
      Прогноз погоди на 19 червня: спека відступати не збирається
      сьогодні
      970
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Втрати
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 18 червня: зустріч Зеленського з Меркель, його анонс для Путіна та ЦВК про вибори
      сьогодні , 08:15 Головні новини 18 червня: зустріч Зеленського з Меркель, його анонс для Путіна та ЦВК про вибори
      2949
      Искривленная реальность: в "ЛНР" вышел фильм "Ополченочка"
      18 червня , 22:00 Искривленная реальность: в "ЛНР" вышел фильм "Ополченочка"
      Ольга Черненко 826
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
      18 червня , 21:16 Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
      2437
      "Батьки вигнали мене з дому після протестів": мітинги у Гонконзі на сторінках світових ЗМІ
      18 червня , 20:35 "Батьки вигнали мене з дому після протестів": мітинги у Гонконзі на сторінках світових ЗМІ
      Світлана Попова 801
      Як платити податок на нерухомість в Україні у 2019 році
      18 червня , 19:02 Як платити податок на нерухомість в Україні у 2019 році
      Яніна Ткачук 1207
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук