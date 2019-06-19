Волкер про Донбас: сподіваюся, що Росія обере мир

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що хотів би провести зустріч з російською стороною та обговорити вирішення конфлікту на Донбасі. Волкер зазначив, що поки не бачить прагнення Москви до вирішення проблеми.

"Я хотів би провести зустріч з моїми російськими колегами в недалекому майбутньому, але я поки не знаю, в якому форматі це можливо. Я згоден зустрітися з ними, щоб обговорити подальші кроки, якщо Росія серйозно захоче домогтися прогресу", – мовиться в заяві Волкера на Сайті сенату США.

Волкер переконаний, що Кремль вже не зможе повернути Україну до складу Російської імперії

Ми сподіваємося, що Росія обере мир (в Україні) і працюватиме з нами над припиненням бойових дій,

– додав Волкер.

Він також запевнив, що Росія, на відміну від України, не намагається імплементувати (втілити в життя) мінські домовленості.

США підтримують роботу щодо вирішення української кризи в нормандському форматі, на рівні ОБСЄ та Тристоронньої контактної групи.

На жаль, Росія в останні 18 місяців не рухалася вперед і не висловлювала інтересу до прогресу,

– сказав спецпредставник Держдепу, говорячи про позицію Москви щодо України.

Раніше Волкер заявив, що Росія повинна виконати рішення Міжнародного трибуналу із морського права у справі захоплених українських моряків та звільнити їх з полону.

Окрім того, Волкер запевняв, що США готові постачати України оборонне летальне озброєння для підвищення військової здатності. Це може відбуватися як у межах ухваленого Конгресом фінансування, так і в межах прямих закупівель самою Україною.

Що передбачають мінські угоди?

Негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України та його суворе виконання,

відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані забля створення зони безпеки,

також моніторинг з боку ОБСЄ режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем.

Мінські угоди уклали на саміті в білоруській столиці 11-12 лютого 2015 року. Підписанти угод – лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". Згодом угоди підписала контактна група, що складається з представників Росії, України, представників самопроголошених республік. Документ містить 13 пунктів, а його мета – деескалація збройного конфлікту на Донбасі.