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      Волкер про Донбас: сподіваюся, що Росія обере мир

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      Волкер заявив, що Росія, на відміну від України, не намагається імплементувати мінські домовленості
      Волкер заявив, що Росія, на відміну від України, не намагається імплементувати мінські домовленості / Getty Images

      Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що хотів би провести зустріч з російською стороною та обговорити вирішення конфлікту на Донбасі. Волкер зазначив, що поки не бачить прагнення Москви до вирішення проблеми.

      "Я хотів би провести зустріч з моїми російськими колегами в недалекому майбутньому, але я поки не знаю, в якому форматі це можливо. Я згоден зустрітися з ними, щоб обговорити подальші кроки, якщо Росія серйозно захоче домогтися прогресу", – мовиться в заяві Волкера на Сайті сенату США.

      Волкер переконаний, що Кремль вже не зможе повернути Україну до складу Російської імперії

      Ми сподіваємося, що Росія обере мир (в Україні) і працюватиме з нами над припиненням бойових дій,
      – додав Волкер.

      Він також запевнив, що Росія, на відміну від України, не намагається імплементувати (втілити в життя) мінські домовленості.

      США підтримують роботу щодо вирішення української кризи в нормандському форматі, на рівні ОБСЄ та Тристоронньої контактної групи.

      На жаль, Росія в останні 18 місяців не рухалася вперед і не висловлювала інтересу до прогресу,
      – сказав спецпредставник Держдепу, говорячи про позицію Москви щодо України.

      Раніше Волкер заявив, що Росія повинна виконати рішення Міжнародного трибуналу із морського права у справі захоплених українських моряків та звільнити їх з полону.

      Окрім того, Волкер запевняв, що США готові постачати України оборонне летальне озброєння для підвищення військової здатності. Це може відбуватися як у межах ухваленого Конгресом фінансування, так і в межах прямих закупівель самою Україною.

      Що передбачають мінські угоди?

      • Негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України та його суворе виконання,
      • відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані забля створення зони безпеки,
      • також моніторинг з боку ОБСЄ режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем.

      Мінські угоди уклали на саміті в білоруській столиці 11-12 лютого 2015 року. Підписанти угод – лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". Згодом угоди підписала контактна група, що складається з представників Росії, України, представників самопроголошених республік. Документ містить 13 пунктів, а його мета – деескалація збройного конфлікту на Донбасі.

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      Теги: Новини України Курт Волкер Новини США Війна на Донбасі Україна – Росія Мінські домовленості Новини політики
      Джерело: 24 канал
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