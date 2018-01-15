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ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВИНИ КРИМУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Донбасі може бути введений воєнний стан: заступник міністра назвав умову

15:38, сьогодні 600 Читать новость на русском
Гримчак припустив введення воєнного стану на Донбасі
Гримчак припустив введення воєнного стану на Донбасі / Фото з вільних мереж

Після звільнення окупованих районів Донеччини та Луганщини на цих територіях може бути тимчасово запроваджений воєнний стан.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак, повідомляє "Еспресо".

"На тій території військовий стан може бути введений. Питання забезпечення безпеки та відтворення роботи органів державної влади потребуватиме якогось часу. На цей час може бути введений воєнний стан", – сказав Гримчак.

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Він також зазначив, що на звільнених територіях Донбасу на сьогодні залишаються ворожі агенти, яких потрібно вирахувати.

"Після трьох місяців Слов'янськ чистили від агентури близько року, а за великим рахунком – чистять до сьогодні", – додав заступник міністра.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Воєнний стан
Джерело: 24 Канал
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