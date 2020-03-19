На Донбасі снайпер бойовиків убив 35-річного українського бійця

На Донбасі загинув 35-річний сержант 30-ої ОМБр імені Костянтина Острозького. Смерть застала його внаслідок поранення кулею снайпера бойовиків.

Про загибель українського бійця повідомила співробітниця Офісу генпрокурора Наталя Непряхіна у своєму фейсбуці.

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Трагедія сталася близько 19:30 вечора 19 березня у районі населеного пунтку Попасна.

Відомо, що боєць проходив службу у військовій частині 0409, яка належить до 30 окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького і розташована у Новограді-Волинському Житомирської області.

Погані новини з фронту. Працюють снайпери. У районі попасної убитий наш військовослужбовець. За цим "кіпішем" з вірусом ми забули, що триває війна,

– заявила Непряхіна.

Попасна Луганської області: карта