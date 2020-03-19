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      На Донбасі снайпер бойовиків убив 35-річного українського бійця

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      На Донбасі загинув 35-річний український боєць

      На Донбасі загинув 35-річний сержант 30-ої ОМБр імені Костянтина Острозького. Смерть застала його внаслідок поранення кулею снайпера бойовиків.

      Про загибель українського бійця повідомила співробітниця Офісу генпрокурора Наталя Непряхіна у своєму фейсбуці.

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      Трагедія сталася близько 19:30 вечора 19 березня у районі населеного пунтку Попасна.

      Відомо, що боєць проходив службу у військовій частині 0409, яка належить до 30 окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького і розташована у Новограді-Волинському Житомирської області.

      Погані новини з фронту. Працюють снайпери. У районі попасної убитий наш військовослужбовець. За цим "кіпішем" з вірусом ми забули, що триває війна,
      – заявила Непряхіна.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Проросійські бойовики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Жертви
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