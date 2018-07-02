На Донбасі водій автобуса відмовився везти сироту та взявся його душити: шокуюче відео

Напередодні у Слов'янську на Донеччині водій автобусу, який їхав до сусідньої Билбасівки, спершу відмовився везти сироту, а потім до нього застосував силу та почав душити.

Про це сам потерпілий Влад Самусенко написав на своїй сторінці у Facebook і опублікував відпровідні фото та відео.

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У обід 1 липня я їхав до друзів. Зайшов до автобуса, який їхав за маршрутом АС "Слов'янськ – Билбасівка. Надавши документ Єдиного Квитка водієві, почув на свою адресу ненормативну лексику. І внаслідок цього до мене було застосовано фізичний вплив", – зазначив він.

Також влад Самусенко оприлюднив відео інциденту, на якому видно, як спершу чоловік кричить на хлопця ненормативними виразами та називає "цуценям" ("щенок" в оригіналі – 24 канал), а потім не лише застосовує до нього силу, а також береться душити, в результаті чого потерпілий ледь не задихається від браку кисню.

Увага відео містить ненормативну лексику та кадри насилля! (18+)

Додамо, що пізніше на місце інциденту прибули медики, які оглянули сироту.



Влад Самусенко отримав усю необхідну допомогу від медиків.

Також Влад Самусенко написав заяву до поліції.



Опісля Влад Самусенко розповів про інцидент правоохоронцям

Нагадаємо, нещодавно у Запоріжжі водій автобуса не захотів безкоштовно везти учасника бойових дій на Донбасі.