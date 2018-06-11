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П'яний молодий бойовик влаштував сутичку зі старшим у автобусі, бо не хоче померти: відео

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П'яний молодий бойовик влаштував сутичку зі старшим у автобусі, бо не хоче померти: відео

Нещодавно у місті Стаханов на Луганщині, яке перебуває наразі під окупацією бойовиків, у маршрутному таксі сталася сутичка між так званими "військовими", один із яких перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Відповідне відео опублікував відомий журналіст і блогер Денис Казанський.

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На кадрах видно, як один із проросійских найманців на прохання показати документи підкреслює, що йому 18 років і він може померти, а опісля з кулаками кидається на старшого.

"Мені 18 років, я ще не жив, і можу померти", – заявляв він.

Зауважимо, що бійка відбувалося на очах у здивованих пасажирів, і навіть деякі жінки намагалися заспокоїти молодого хулігана.

"В автобус, хитаючись, залетів бухий молодий чоловік у формі. Він був з банкою "Ягуару". Біля входу сидів чоловік у літах, теж у формі. Старший попросив прибрати його банку "Ягуару" та не ганьбити його. Після чого той швидко відійшов у кінець автобуса. Через 5 хвилин він повернувся, сів поруч зі старшим і став питати, в чому справа, тримаючи в руках баночку", – пояснив суть конфлікту один із користувачів у мережі.

Зауважимо, що наприкінці ролику видно, як у автобус зайшла так звана "комендатура", яка наказала молодику покинути автобус, інакше зателефонують його начальству, і той більше військовим не буде. Опісля 18-річний бойовик зник у невідомому напрямку.

Увага кадри містять елементи насилля та ненормативну лексику (18+)

 

Теги: Новини України Кримінальні новини Війна на Донбасі Алкоголь Сутички Транспорт
Джерело: 24 Канал
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