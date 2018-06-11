Пьяный молодой боевик устроил стычку со старшим в автобусе, потому что не хочет умереть: видео

Недавно в городе Стаханов на Луганщине, который находится сейчас под оккупацией боевиков, в маршрутном такси произошла стычка между так называемыми "военными", один из которых находился в состоянии алкогольного опьянения.

Соответствующее видео опубликовал известный журналист и блогер Денис Казанский.

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На кадрах видно, как один из пророссийских наемников на просьбу показать документы подчеркивает, что ему 18 лет и он может умереть, а потом с кулаками бросается на старшего.

"Мне 18 лет, я еще не жил, и могу умереть", – заявлял он.

Заметим, что драка происходило на глазах у изумленных пассажиров, и даже некоторые женщины пытались успокоить молодого хулигана.

"В автобус, шатаясь, залетел бухой молодой человек в форме. Он был с банкой "Ягуара". Возле входа сидел мужчина в летах, тоже в форме. Старший попросил убрать его банку "Ягуара" и не позорить его. После чего тот быстро отошел в конец автобуса. Через 5 минут он вернулся, сел рядом со старшим и стал спрашивать, в чем дело, держа в руках баночку", – пояснил суть конфликта один из пользователей в сети.

Заметим, что в конце ролика видно, как в автобус зашла так называемая "комендатура", которая приказала ему покинуть автобус, иначе позвонят его начальству, и тот больше военным не будет. После этого 18-летний боевик скрылся в неизвестном направлении.

Внимание: кадры содержат элементы насилия и ненормативную лексику (18+)