На Донбассе водитель автобуса отказался везти сироту и принялся его душить: шокирующее видео

Накануне в Славянске Донецкой области водитель автобуса, который ехал в соседнюю Былбасовку, сначала отказался везти сироту, а потом к нему применил силу и начал душить.

Об этом сам пострадавший Влад Самусенко написал на своей странице в Facebook и опубликовал соответствующие фото и видео.

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В обед 1 июля я ехал к друзьям. Зашел в автобус, который ехал по маршруту АС "Славянск – Былбасовка. Предоставив документ Единого Билета водителю, услышал в свой адрес ненормативную лексику. И вследствие этого ко мне было применено физическое воздействие", – отметил он.



Также властей Самусенко обнародовал видео инцидента, на котором видно, как сначала мужчина кричит на мальчика ненормативными выражениями и называет "щенком", а затем не только применяет к нему силу, а также берется душить, в результате чего пострадавший едва не задыхается от нехватки кислорода.



Внимание видео содержит ненормативную лексику и кадры насилия! (18+)

Добавим, что позже на место инцидента прибыли медики, которые осмотрели сироту.



Влад Самусенко получил всю необходимую помощь от медиков.

Также Влад Самусенко написал заявление в полицию.



После Влад Самусенко рассказал об инциденте правоохранителям

Напомним, недавно в Запорожье водитель автобуса не захотел бесплатно везти участника боевых действий на Донбассе.