На Донбасі воює батальйон імені Джохара Дудаєва
Вони боролись за Чечню, а тепер воюють за Україну. Миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва сформувся одразу після того, як Росія анексувала Крим.
Сотні чеченців з усієї Європи і навіть з Росії відгукнулися на заклик захищати суверенітет України. Очолив бійців учасник двох чеченських воєн Іса Мунаєв.
У батальйоні – не лише чеченці. Пліч-о-пліч з українцями захищають Донбас татари, дагестанці, азербайджанці. Батальйон організувати допомогла Аміна Окуєва. Запевняє, добровольці не відступлять і боротимуться до кінця.
Чеченський народ прогнозував військову агресію на сході України, запевняє Мунаєв. Вважає, що навіть воюючи на Донбасі, він бореться і за свій народ, який намагаються пригнічувати вже понад 400 років.
Джерело: Телеканал новин "24"
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі