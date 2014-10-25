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      На Донбасі воює батальйон імені Джохара Дудаєва

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      Вони боролись за Чечню, а тепер воюють за Україну. Миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва сформувся одразу після того, як Росія анексувала Крим.

      Сотні чеченців з усієї Європи і навіть з Росії відгукнулися на заклик захищати суверенітет України. Очолив бійців учасник двох чеченських воєн Іса Мунаєв. 

      У батальйоні – не лише чеченці. Пліч-о-пліч з українцями захищають Донбас татари, дагестанці, азербайджанці. Батальйон організувати допомогла Аміна Окуєва. Запевняє, добровольці не відступлять і боротимуться до кінця.

      Чеченський народ прогнозував військову агресію на сході України, запевняє Мунаєв. Вважає, що навіть воюючи на Донбасі, він бореться і за свій народ, який намагаються пригнічувати вже понад 400 років. 

      Теги: АТО Новини Одеси Чечня
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 25 жовтня 2014
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