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      На Донбасі загинув український військовий

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      Ще один український військовий загинув на Донбасі
      Ще один український військовий загинув на Донбасі / mil.gov.ua

      Боєць 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ підірвався на вибуховому пристрої поблизу селища Оленівка. Відомо, що від отриманих поранень він загинув загинув на місці. Через шквальний вогонь ворога наразі неможливо евакуювати тіло захисника.

      У штабі ООС повідомили, що українські захисники відкрили вогонь у відповідь черговими вогневими засобами та завдали противнику втрат. Наразі проводяться заходи з повернення тіла загиблого українського воїна.

      Читайте також: Українські бійці дали відсіч ворогу на Донбасі: ефектне відео

      Протягом суботи в зоні проведення Операції Об'єднаних сил збройні формування РФ 11 разів порушили режим припинення вогню. Через масові ворожі обстріли один український військовослужбовець отримав поранення.

      Обстрілюючи позиції українських підрозділів ворог застосував заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 та 82 міліметри, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

      До слова, 19 червня у Мінську пройшло чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Сторони так і не змогли домовитися про "хлібне" перемир'я на Сході України та не підписали нову угоду. Окрім того, не вдалося також досягти домовленості щодо розведення сил та засобів ураження в районі Станиці Луганської.

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      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Війна на Донбасі Втрати
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