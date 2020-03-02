На Харківщині "КамАЗ" протаранив іномарку: пасажири та водій загинули

На Харківщині сталася смертельна ДТП. Легковик Daewoo Lanos протаранила вантажівка з причепом. У результаті аварії загинуло четверо людей.

Інцидент стався 2 березня на трасі Чугуїв – Мілове, неподалік міста Куп’янськ, повідомляє Нацполіція Харківської області.

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Вантажівка з причепом протаранила Lanos, у якому були пасажири. У результаті ДТП загинули 22-річний водій, та дві пасажирки 24 та 44 років. Ще одного пасажира, 47-річного чоловіка, доправили до місцевої лікарні, однак медики не змогли його врятувати.



Вантажівка протаранила іномарку / Фото: Нацполіція

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху". Винуватцю ДТП загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Наразі поліція встановлює всі обставини аварії.