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      На Харківщині "КамАЗ" протаранив іномарку: пасажири та водій загинули

      -
      Поліція встановлює всі обставини ДТП / Національна поліція

      На Харківщині сталася смертельна ДТП. Легковик Daewoo Lanos протаранила вантажівка з причепом. У результаті аварії загинуло четверо людей.

      Інцидент стався 2 березня на трасі Чугуїв – Мілове, неподалік міста Куп’янськ, повідомляє Нацполіція Харківської області.

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      Вантажівка з причепом протаранила Lanos, у якому були пасажири. У результаті ДТП загинули 22-річний водій, та дві пасажирки 24 та 44 років. Ще одного пасажира, 47-річного чоловіка, доправили до місцевої лікарні, однак медики не змогли його врятувати.

      вантажівка легковик загиблі
      Вантажівка протаранила іномарку / Фото: Нацполіція 

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху". Винуватцю ДТП загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Наразі поліція встановлює всі обставини аварії.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини Харкова Аварії та ДТП Кримінальні новини
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