На Харківщині поліцейські зловили 226 порушників карантину: що їм загрожує
У Харківській області правоохоронці склали 226 адмінпротоколів за порушення правил дотримання карантину. З них 8 протоколів склали на недобросовісних перевізників та 6 – щодо громадян, які порушили самоізоляцію.
Про це повідомили на сайті Національної поліції Харківської області.
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Загалом правоохоронці зловили 226 порушників, з них:
- 129 правопорушень зафіксували з боку працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, які здійснювали торгівлю;
- 71 адміністративних протоколів склали на керівників торгових закладів та установ харчування;
- 8 — відносно перевізників,
- 11 — на керівників підприємств, установ, організацій;
- 6 — відносно громадян за порушення карантинних правил щодо самоізоляції;
- 1 — відносно фізичних осіб.
В усіх випадках поліцейські склали протоколи за статтею 44-3 (порушення правил щодо карантину) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Санкцією статті передбачено штраф для громадян від 17 до 34 тисяч гривень і для посадових осіб від 34 до 170 тисяч гривень. Рішення про накладення адміністративних стягнень на порушників прийматиме суд,
– мовиться у повідомленні.
Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу
Карантин в Україні: головне
- Станом на 4 квітня в Україні підтвердили 1096 випадків захворювання на коронавірус, 28 людей померли, 23 – одужали.
- 12 березня уряд запровадив карантин в Україні. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом карантин продовжили до 24 квітня.
- За порушення правил карантину під час поширення COVID-19 в Україні передбачені штрафи від 17 до 51 тисячі гривень або ж до 3 років позбавлення волі на строк.
- Не працюють торгові центри, кафе та ресторани, словом, все, окрім аптек, продуктових магазинів та АЗС.
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