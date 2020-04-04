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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      На Харківщині поліцейські зловили 226 порушників карантину: що їм загрожує

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      Поліцейські зловили 226 порушників карантину / Нацполіція України

      У Харківській області правоохоронці склали 226 адмінпротоколів за порушення правил дотримання карантину. З них 8 протоколів склали на недобросовісних перевізників та 6 – щодо громадян, які порушили самоізоляцію.

      Про це повідомили на сайті Національної поліції Харківської області.

      Важливо Посилення карантину в Україні: основне про нові заборони

      Загалом правоохоронці зловили 226 порушників, з них:

      • 129 правопорушень зафіксували з боку працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, які здійснювали торгівлю;
      • 71 адміністративних протоколів склали на керівників торгових закладів та установ харчування;
      • 8 — відносно перевізників,
      • 11 — на керівників підприємств, установ, організацій;
      • 6 — відносно громадян за порушення карантинних правил щодо самоізоляції;
      • 1 — відносно фізичних осіб.

      В усіх випадках поліцейські склали протоколи за статтею 44-3 (порушення правил щодо карантину) Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

      Санкцією статті передбачено штраф для громадян від 17 до 34 тисяч гривень і для посадових осіб від 34 до 170 тисяч гривень. Рішення про накладення адміністративних стягнень на порушників прийматиме суд,
      – мовиться у повідомленні.

      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину
      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Карантин в Україні: головне

      • Станом на 4 квітня в Україні підтвердили 1096 випадків захворювання на коронавірус, 28 людей померли, 23 – одужали.
      • 12 березня уряд запровадив карантин в Україні. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом карантин продовжили до 24 квітня.
      • За порушення правил карантину під час поширення COVID-19 в Україні передбачені штрафи від 17 до 51 тисячі гривень або ж до 3 років позбавлення волі на строк.
      • Не працюють торгові центри, кафе та ресторани, словом, все, окрім аптек, продуктових магазинів та АЗС.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Поліція Новини України Здоров'я Новини Здоров'я Штрафи Новини Харкова
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