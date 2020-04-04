На Харківщині поліцейські зловили 226 порушників карантину: що їм загрожує

У Харківській області правоохоронці склали 226 адмінпротоколів за порушення правил дотримання карантину. З них 8 протоколів склали на недобросовісних перевізників та 6 – щодо громадян, які порушили самоізоляцію.

Про це повідомили на сайті Національної поліції Харківської області.

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Загалом правоохоронці зловили 226 порушників, з них:

129 правопорушень зафіксували з боку працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, які здійснювали торгівлю;

71 адміністративних протоколів склали на керівників торгових закладів та установ харчування;

8 — відносно перевізників,

11 — на керівників підприємств, установ, організацій;

6 — відносно громадян за порушення карантинних правил щодо самоізоляції;

1 — відносно фізичних осіб.

В усіх випадках поліцейські склали протоколи за статтею 44-3 (порушення правил щодо карантину) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкцією статті передбачено штраф для громадян від 17 до 34 тисяч гривень і для посадових осіб від 34 до 170 тисяч гривень. Рішення про накладення адміністративних стягнень на порушників прийматиме суд,

– мовиться у повідомленні.



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