На Харківщині понад 1400 випадків порушення карантину: поліція склала протоколи

З початку карантину на Харківщині правоохоронці склали 1 413 протоколів за порушення правил карантину. У більшості випадків люди відмовлялися від обсервації.

Загалом 1091 протокол правоохоронці склали на людей, які порушили правила самоізоляції. Про це повідомили на сайті Нацполіції Харківщини.

Важливо У Львові організатора мітингу проти карантину покарали за порушення цього самого карантину

Ще 214 адмінпротоколів працівники поліції склали відносно працівників підприємств, установ, організацій.

79 порушень виявлено серед керівників торгових закладів харчування. 14 адміністративних протоколів працівники поліції склали відносно перевізників,

– мовиться у повідомленні.

Крім того, 214 адмінпротоколів правоохоронці склали відносно працівників підприємств, установ, організацій. Проти усіх порушників правоохоронці склали протоколи за статтею 44-3 про порушення правил карантину.

Санкція статті передбачає штраф:

від 17 до 34 тисяч гривень для громадян;

від 34 до 170 тисяч гривень для посадових осіб.

Рішення про накладення адміністративних стягнень на порушників ухвалюватиме суд.



Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу