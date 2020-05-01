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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      На Харківщині понад 1400 випадків порушення карантину: поліція склала протоколи

      -
      На Харківщині понад 1400 випадків порушення карантину
      На Харківщині понад 1400 випадків порушення карантину / Дело

      З початку карантину на Харківщині правоохоронці склали 1 413 протоколів за порушення правил карантину. У більшості випадків люди відмовлялися від обсервації.

      Загалом 1091 протокол правоохоронці склали на людей, які порушили правила самоізоляції. Про це повідомили на сайті Нацполіції Харківщини

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      Ще 214 адмінпротоколів працівники поліції склали відносно працівників підприємств, установ, організацій. 

      79 порушень виявлено серед керівників торгових закладів харчування. 14 адміністративних протоколів працівники поліції склали відносно перевізників,
      – мовиться у повідомленні.

      Крім того, 214 адмінпротоколів правоохоронці склали відносно працівників підприємств, установ, організацій. Проти усіх порушників правоохоронці склали протоколи за статтею 44-3 про порушення правил карантину.

      Санкція статті передбачає штраф:

      • від 17 до 34 тисяч гривень для громадян;
      • від 34 до 170 тисяч гривень для посадових осіб. 

      Рішення про накладення адміністративних стягнень на порушників ухвалюватиме суд.

      Відповідальність за порушення карантину
      Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Гроші Штрафи Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Харкова Поліція Новини України
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