На Харківщині сталася ще одна смертельна ДТП за участю Lexus: фото

У Харківській області водій позашляховика Lexus ввечері 5 листопада збив насмерть двох чоловіків, які переходили дорогу по пішохідному переході.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

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Аварія трапилася на трасі в селищі Солоницівка Дергачівського району.

Попередньо, водій автомобіля Lexus на пішохідному переході збив двох чоловіків, віком 31 та 43 років. Від отриманих травм постраждалі загинули на місці аварії,

– йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та вирішують питання про кваліфікацію смертельної ДТП.



На Харківщині Lexus насмерть збив двох чоловіків



Смертельна ДТП під Харковом

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.