На Харківщині трапилася страшна аварія: є загиблий та багато поранених
18:31, сьогодні 1468 Читать новость на русском
Близько 15:30 2 січня поблизу села Гракове Чугуївського району трапилася аварія, у результаті якої загинув 83-річний чоловік.
У результаті аварії п’ятеро осіб травмувалися, їх госпіталізували, повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.
За попередньою інформацією, 45-річна водій автомобіля Chevrolet Aveo не впоралась з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, внаслідок чого допустила зіткнення з автомобілем Škoda Octavia.
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Внаслідок ДТП 83-річний пасажир Chevrolet Aveo загинув на місці. Постраждали обидва водії транспортних засобів та троє пасажирів Škoda Octavia.
Стан здоров’я усіх госпіталізованих задовільний.
Джерело: 24 Канал
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