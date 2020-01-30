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      На Харківщині "Жигулі" вилетіли на відбійник і застрягли: шокуючі фото

      204 Читать новость на русском
      "Жигулі" вилетіли на відбійник і застрягли / Фото з Instagram

      На трасі Київ – Харків поблизу селища Старий Мерчик 30 січня сталася незвична ДТП – автомобіль ВАЗ-21053 врізався у металевий відбійник і застряг на ньому. На щастя, ніхто не постраждав.

      Відповідні фото з "Жигулем", який висить на відбійнику, опублікувала партульна поліція Харкова та користувачі мережі.

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      За попередніми даними, водій "Жигулів" не впорався з керуванням, врізався у відбійник, що розділяє дві смуги траси, і застряг.


      "Жигулі" застрягли на відбійнику / фото з соцмереж

      Правоохоронці додали, що отримали повідомлення про ДТП вранці 30 січня. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.


      Незвична ДТП на Харківщині / фото Нацполіції

      Водночас користувачі мережі припускають, що автомобіль міг вилетіти на відбійник у тому місці, де він опускається до траси, а тоді проковзнути по ньому кілька метрів у підвішеному стані.


      На Харківщині "Жигулі" вилетіли на відбійник і застрягли

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Трасса Харьков-Киев ( Старый Мерчик)

      Допис, поширений Автоновости | Харьков (@avto_kh)

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини Харкова Аварії та ДТП Поліція
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