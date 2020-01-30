На Харківщині "Жигулі" вилетіли на відбійник і застрягли: шокуючі фото

На трасі Київ – Харків поблизу селища Старий Мерчик 30 січня сталася незвична ДТП – автомобіль ВАЗ-21053 врізався у металевий відбійник і застряг на ньому. На щастя, ніхто не постраждав.

Відповідні фото з "Жигулем", який висить на відбійнику, опублікувала партульна поліція Харкова та користувачі мережі.

Читайте також: Масштабна ДТП під Дніпром: зіткнулися 7 авто, зокрема 2 вантажівки – є потерпілий

За попередніми даними, водій "Жигулів" не впорався з керуванням, врізався у відбійник, що розділяє дві смуги траси, і застряг.



"Жигулі" застрягли на відбійнику / фото з соцмереж

Правоохоронці додали, що отримали повідомлення про ДТП вранці 30 січня. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.



Незвична ДТП на Харківщині / фото Нацполіції

Водночас користувачі мережі припускають, що автомобіль міг вилетіти на відбійник у тому місці, де він опускається до траси, а тоді проковзнути по ньому кілька метрів у підвішеному стані.



На Харківщині "Жигулі" вилетіли на відбійник і застрягли