На Харківщині "Жигулі" вилетіли на відбійник і застрягли: шокуючі фото
На трасі Київ – Харків поблизу селища Старий Мерчик 30 січня сталася незвична ДТП – автомобіль ВАЗ-21053 врізався у металевий відбійник і застряг на ньому. На щастя, ніхто не постраждав.
Відповідні фото з "Жигулем", який висить на відбійнику, опублікувала партульна поліція Харкова та користувачі мережі.
Читайте також: Масштабна ДТП під Дніпром: зіткнулися 7 авто, зокрема 2 вантажівки – є потерпілий
За попередніми даними, водій "Жигулів" не впорався з керуванням, врізався у відбійник, що розділяє дві смуги траси, і застряг.
"Жигулі" застрягли на відбійнику / фото з соцмереж
Правоохоронці додали, що отримали повідомлення про ДТП вранці 30 січня. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Незвична ДТП на Харківщині / фото Нацполіції
Водночас користувачі мережі припускають, що автомобіль міг вилетіти на відбійник у тому місці, де він опускається до траси, а тоді проковзнути по ньому кілька метрів у підвішеному стані.
На Харківщині "Жигулі" вилетіли на відбійник і застрягли
Вибір редакції
-
Ідентифікація користувачів сайтів: журналісти отримали дивний лист від кіберполіціїсьогодні , 18:11
-
Квартира в стилі хай-тек: особливості, кольори, освітлення та меблі – фотосьогодні , 18:01
-
Осадча, Сумська та Джамала: хто носить український етнобренд Юлії Магдич та як він створювавсясьогодні , 17:54