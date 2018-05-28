На Херсонщині досі триває масштабна пожежа у лісі: опубліковано вражаючі фото

Пожежа виникла 27 травня на території Раденського лісництва Олешківського району, що на Херсонщині. Площа лісової пожежі становить 20 га. Гасіння пожежі ускладнюється сильними поривами вітру.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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"Станом на 15 год. 30 хв. гасіння низової та верхової пожежі на площі близько 20 га ускладнюється сильними поривами вітру", – йдеться в повідомленні.

До ліквідації пожежі залучено 111 людей та 34 одиниці техніки, з них від ДСНС – 61 чоловік особового складу та 15 одиниць техніки, 3 повітряних судна, від ДСНС – 2 літаки АН-32П, від МОУ – вертоліт МІ-8.



Масштабна пожежа на Херсонщині у лісовому масиві



Масштабна пожежа на Херсонщині у лісовому масиві

Як повідомлялося, 27 травня о 13:25 до Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Херсонській області від чергового Національної поліції надійшло повідомлення про пожежу в 3-му та 4-му кварталах Раденського лісництва Олешківського району.