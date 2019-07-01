На Херсонщині можна скуштувати найдорожчий у світі стейк: деталі

В Україні набирає обертів гастро-туризм, тож тепер можна відпочити не лише цікаво, але й смачно. Найдорожчий у світі стейк – мармурову яловичину відтепер можна спробувати і на Херсонщині. При цьому вам ще й покажуть, де вирощують українських зебу. Як створюється делікатес – читайте далі.

Стейк з мармурової яловичини вважають найдорожчим делікатесом у світі. Його готують у Японії, Техасі, а віднедавна ще й в Україні.

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До вітчизняних ресторанів зазвичай мармурова яловичина потрапляє з-за кордону. Але виявляється, Україна має власний делікатес. На Херсонщині вирощують так званих українських зебу. Сама порода не вибаглива, але досить дика та агресивна.

Південну м'ясну породу великої рогатої породи ще у 70-х роках вивели місцеві науковці. У гігантській корові схрещені п'ять порід з різних континентів. Зебу дуже добре переносить спекотний клімат, мало сприйнятливий до ряду хвороб. Від звичайної корови зебу відрізняється наявністю на загривку великого горба, іноді з шерстю по боках, і шкірними складками між передніми ногами.

Українська зебу

Унікальна порода збереглася лише на Херсонщині. М'ясо тварини не жирне і не має специфічного запаху яловичини. Секрет смаку мармурового м'яса криється в органіці. Тварин вирощують на натуральних кормах, у напівдикому середовищі.

Цікаво! Спробувати делікатес можна під час гастро-туру на державне підприємство "Асканійське". Щоправда, дешево погурманити не вийде, кілограм мармурового стейка обійдеться у 350 гривень.