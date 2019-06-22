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      Тотальна пустка: порожню туристичну дорогу до окупованого Криму показали на відео

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      У мережі показали відео порожньої дороги до окупованого криму
      У мережі показали відео порожньої дороги до окупованого криму / Twitter–сторінка KrimRt

      Хоча ЗМІ країни-окупанта наввипередки пишуть про активний туристичний сезон в анексовану Криму, насправді факти говорять зовсім протилежне. На колись популярній туристичній дорозі зараз практично нікого немає.

      Так, відео із порожньою трасою Харків – Сімферополь в Генічеському районі показало херсонське видання "Новий візит".

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      На кадрах видно, що дорога справді порожня – проїжджають лише поодинокі автомобілі. Автор відео зазначає, що реальний пасажиропотік до окупованого півострова нічим не відрізняється від іншої пори року.

      До окупації цією трасою взагалі не можна було проїхати. Перетнути цю трасу було неможливо, обігнати не можна було. Це був нескінченний потік в обидві сторони п'ять років тому,
      – зазначив він. 

      Однак при цьому російські пропагандисти переконують, що на кордоні з материковою Україною прикордонники пропускають не менше 11 тисяч осіб. 

      У мережі також показали фото незаконно збудованого Кримського моста – на ньому руху теж немає.

      Як Росія анексувала Крим?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".

      16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.

      Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Херсона Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Новини політики
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