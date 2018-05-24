На Київщині поліція зі стріляниною затримувала дівчину на Lada: курйозне відео
У місті Ржищеві на Київщині поліцейські були змушені застосувати зброю, щоб зупинити автомобіль, яким керувала 25-річна дівчина.
Як інформує прес-служба поліції, правоохоронці намагались зупинити автомобіль Lada через те, що той викликав у них підозри.
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Проте жінка, що перебувала за кермом, проігнорувала їхню вимогу.
У поліції зазначають, що, намагаючись втекти, жінка врізалась у службовий автомобіль правоохоронців і створила потенційно небезпечну ситуацію.
В мережі з’явилось відео, зняте очевидцями, як авто сірого кольору кружляє навколо кільця, а чоловік у салатовому жилеті ганяється за ним з пістолетом. Згодом на записі чутно кілька пострілів і видно, як легковик таранить службовий автомобіль поліції.
Правоохоронці запевняють, що стріляли по колесах, щоб зупинити правопорушницю.
На ще одному відео видно, як поліцейський, поваливши дівчину на землю, вдягає на неї наручники.
Прес-служба поліції оприлюднила фото побитого легковика Lada Samara.
У Ржищеві на Київщині поліцейські зі стріляниною зупиняли автомобіль