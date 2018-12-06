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      На Київщині у військовій частині потруїлись десятки військових

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      У військовій частині на Київщині сталось масове отруєння
      У військовій частині на Київщині сталось масове отруєння / tverezo.info

      З військової частини у місті Васильків, що на Київщині, госпіталізували 20-х військовослужбовців з ознаками отруєння.

      Про це повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України. 

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      Спочатку зі скаргами на біль у шлунку, пронос, температуру звернулось 12 бійців. Проте пізніше виявилось, що під наглядом лікарів у Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" перебувають вже 20 осіб.

      Всім військовим діагностували гастроентероколіт – захворювання, при якому одночасно в шлунку, товстому і тонкому кишечнику відбувається запальний процес. 

      У військовій частині відібрали бактеріальні змиви, проби води та їжі, аби встановити причину масового отруєння. 

      Теги: Новини України Збройні Сили України Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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