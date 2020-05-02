На Київщині запрацювали ринки: чи дотримуються там протиепідемічних вимог

У Київській області ще 30 квітня почали відновлювати роботу агропродовольчі ринки. Рішення про їх відкриття ухвалили на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Агропродовольчі на Київщині можуть відновити роботи лише за умови дотримання карантинних заходів, заявили в Київській ОДА.

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Тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської ОДА Василь Володін додав, що заборона роботи ринків була тимчасовим вимушеним кроком, аби не допустити погіршення епідеміологічної ситуації.

Ринки можуть відновити роботу за умови дотримання норм, встановлених головним санітарним лікарем. Представники Держпродспоживслужби контролюватимуть дотримання продовольчим ринком протиепідемічних вимог. У разі допущення порушень накладатимуться штрафи,

– підкреслив Володін.

Станом на 2 травня 2020 року на території області розпочали роботу 13 агропродовольчих ринків.

Які ринки відновили роботу на Київщині

у Васильківському районі – 4;

у Києво-Святошинському – 1;

у Сквирському – 1;

у Броварському – 1;

у Білоцерківському – 1;

у Миронівському – 1;

у місті Гостомель – 1;

у Бучі – 1;

у Білій Церкві – 2.

Загалом на Київщині є 74 ринки. Очікується, що решта ринків відновлять роботу найближчим часом за умови суворого дотримання всіх встановлених протиепідемічних вимог.

Чи дотримуються протиепідемічних вимог на ринках

Слід зазначити, що під час заборони роботи ринків проводилися перевірки дотримання карантинних заходів. За перші дні роботи ринків були виявлені два правопорушення, які відразу усунули.

Як працюють ринки в умовах карантину

З 1 травня в Україні знову запрацювали понад 280 критих продовольчих ринків .

. Відповідне рішення ухвалив уряд на позачерговому засіданні 29 квітня. Загалом в Україні відкриють 872 ринки.

У Міністерстві охорони здоров'я розробили певні вимоги. За порушення правил торгові точки або навіть весь ринок закриватимуть на тиждень.



За яких умов може працювати ринок / Інфографіка 24 каналу