На КПВВ поблизу окупованої Горлівки померли троє чоловіків: що відомо про інцидент

На КПВВ біля окупованої бойовиками Горлівки померли троє чоловіків. За попередньою інформацією, у них стався серцевий напад.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" розповів представник уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

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Померли від серцевого нападу. Прибизно від серцевого нападу, бо медичних документів поки що не маємо. Мені медичні працівники повідомили, що 10 січня о 8:30 на КПВВ зі сторони окупованої території померли троє чоловіків – 1959, 1939 та 1949 років народження,

– розповів він.

Також Лисянський додав, що у чоловіків могло не витримати серце через досить тривале перебування в черзі на КПВВ.

"Це не нова ситуація. Таке вже траплялось минулоріч влітку, коли жінка, яка переходила КПВВ, також не змогла довго стояти в черзі і в неї стався серцевий напад", – зазначив він.

Окрім цього, українська сторона СЦКК повідомляє про те, що пізно ввечері 9 січня перед офісом СММ у Горлівці, на північному сході від Донецька, спостерігачі бачили на землі тіло померлої жінки. За словами чоловіка померлої жінки, коли вони йшли повз офіс Місії дружина несподівано впала на землю і миттєво померла. Він додав, що вони увесь день провели на морозі в довгій черзі на блокпості збройних формувань РФ біля Горлівки, щоб перейти до підконтрольних владі України районів для вирішення питань, пов’язаних з отриманням пенсії.

"Літні люди не витримують і помирають через довгі черги на блокпостах, які штучно створюють окупанти. 10 січня близько 13:00 на КПВВ, розташованому на північ від мосту у Станиці Луганській, члени патруля Місії зафіксували, що в черзі на вихід із підконтрольних владі районів чекали приблизно 800 осіб, а в протилежному напрямку – близько 100 осіб", – додають у СЦКК.