На Львівщині автівка зіткнулася з вантажівкою: одна людина загинула

На Львівщині на трасі Київ-Чоп не розминулись вантажівка та позашляховик.

За попередніми даними, аварію спричинив винос причепавантажного автомобіля на зустрічну смугу, якою рухався MITSUBISHI Pajero.

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За кермом був 42 річний мешканець Тернополя. Водія легковика затисло в салоні автівки, він загинув на місці.

Його тіло із понівеченого металу деблокували рятувальники. Керманич тягача не постраждав. Через ДТП утворився довжелезний затор. Наразі уже рух відновлено. У поліції уже відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП.

Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 8 років. Призначено експертизи, встановлюються всі обставини ДТП,

– прокоментувала речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Нагадаємо, 23 жовтня на бульварі Лесі Українки в центрі Києва сталася резонансна ДТП, у якій пошкоджено понад півтора десятка автомобілів. Аварія сталась біля бізнес-центру "Парус". Автомобільний кран протаранив одразу майже 20 автомобілів. Одна дівчина постраждала, ще один чоловік відмовився від госпіталізації.