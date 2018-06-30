На Львівщині через обвал фундаменту загинула людина

У суботу, 30 червня, у селі Підзвіринець Львівської області внаслідок обвалу фундаменту загинув чоловік.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області.

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"30 червня о 15:33 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час реконструкції будинку стався обвал бетонного фундаменту в селі Підзвіринець на вулиці Підлісна, 38, Городоцького району", – йдеться у повідомлені.

Рятувальники зазначили, що внаслідок обвалу під уламки потрапив чоловік. Вони разом із місцевими жителями за допомогою штикових лопат витягнули тіло чоловіка з-під фундаменту.

Наразі обставини події встановлюються.