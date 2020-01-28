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      На Львівщині хотіли встановити камери, доступ до яких могла отримати Росія

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      На Львівщині намагалися встановити камери з російським ПЗ / lviv.sq.com.ua

      На дорогах Львівської області хотіли встановити камери відеоспостереження з російським програмним забезпеченням. Це могло б призвести до отримання окупантами інформації про пересування української військової техніки.

      Та встановленню небезпечної техніки вдалося запобігти, повідомили на сайті СБУ.

      Зверніть увагу: СБУ викрила масштабне розкрадання військового обладнання на Львівщині: фото

      Наприкінці 2019 року у Львівській ОДА оголосили про тендер на закупівлю відеокамер. Його загальна сума становила 8 мільйонів гривень. Перемогу отримала місцева фірма. З’ясувалося, що для техніки вона використовувала російське програмне забезпечення.

      Система дозволяє розпізнавати номерні знаки авто, залізничні номери на поїздах, особи водіїв та пасажирів. За словами експертів, сервіс містить функцію віддаленого адміністрування. При цьому використовується вихідний код з території Росії.

      У СБУ повідомили, що це могли б використати окупанти. Та стежити за пересуванням української військової техніки залізничним транспортом і загальними автодорогами.

      У результаті тендерний комітет визнав результати конкурсу недійсними та скасував їх.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Проросійські бойовики Новини Львова СБУ Дороги
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