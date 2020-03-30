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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

      На Львівщині оштрафували першого порушника карантину: що відомо

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      На Львівщині оштрафували першого порушника, який не дотримався умов карантину під час торгівлі. Чоловік має заплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

      Такий вердикт виніс Миколаївський райсуд, передає пресслужба Нацполіції у Львівській області.

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      Так, опівдні 20 березня в одному з сіл Миколаївського району поліцейські виявили громадянина, який, порушивши постанову Кабміну, здійснював на вулиці торгівлю з автомобіля марки "Фольксваген".

      Порушником виявився 37-річний житель Миколаєва. Правоохоронці склали проти нього адмінпротокол, а матеріали скерували на розгляд суду. Там чоловіка визнали винним у скоєнні правопорушення та наклали на нього адміністративне стягнення.

      Покарання за порушення умов карантину в Україні: головне

      • Верховна Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби.
      • Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
      • За такі ж дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, порушникам загрожуватиме від п'яти до восьми років позбавлення волі.
      • Міські, сільські та селищні ради, на своїх територіях, можуть самостійно приймати рішення, які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання.
      • Ті особи, які ці рішення не виконуватимуть, притягуватимуться до адміністративної та кримінальної відповідальності.

      карантин покарання
      Як каратимуть за порушення карантину / 24 канал

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус COVID-19 Рішення суду Новини Львова Поліція Коронавірус в Україні Штрафи Карантин в Україні 2020 Новини України
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