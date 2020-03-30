На Львівщині оштрафували першого порушника карантину: що відомо

На Львівщині оштрафували першого порушника, який не дотримався умов карантину під час торгівлі. Чоловік має заплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Такий вердикт виніс Миколаївський райсуд, передає пресслужба Нацполіції у Львівській області.

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Так, опівдні 20 березня в одному з сіл Миколаївського району поліцейські виявили громадянина, який, порушивши постанову Кабміну, здійснював на вулиці торгівлю з автомобіля марки "Фольксваген".

Порушником виявився 37-річний житель Миколаєва. Правоохоронці склали проти нього адмінпротокол, а матеріали скерували на розгляд суду. Там чоловіка визнали винним у скоєнні правопорушення та наклали на нього адміністративне стягнення.

Покарання за порушення умов карантину в Україні: головне

Верховна Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби.

Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень , а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років. За такі ж дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, порушникам загрожуватиме від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Міські, сільські та селищні ради, на своїх територіях, можуть самостійно приймати рішення, які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання.

Ті особи, які ці рішення не виконуватимуть, притягуватимуться до адміністративної та кримінальної відповідальності.



Як каратимуть за порушення карантину / 24 канал