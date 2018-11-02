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      На Львівщині померла жінка, яка хворіла на сказ

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      У п'ятницю, 2 листопада, на Львівщині від сказу померла 68-річна пані Софія, яку вкусила собака.

       Вона просто проігнорувала всі поради й три місяці не зверталась за допомогою, хоча почувалася зле.

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      Раніше 24 Канал повідомляв, це перший летальний випадок після зараження сказом за останні декілька років.

      Сказ почав проявлятися десять днів тому. У пані Софії була загальна слабкість, біль у м'язах, судоми й температура. А на третій день хвороби жінка знепритомніла. Після шпиталізації до районної лікарні з'явилася підозра на сказ. Її доставили до обласної інфекційної лікарні у вкрай важкому стані. Тиждень вона була в комі. Медики підтримували її життя на штучній вентиляції легенів. 

      Що таке сказ?Сказ – гостра інфекційна хвороба з ураженням центральної нервової системи тварин та людей. Лікування від сказу не існує. На стадії появи перших симптомів хвороби щеплення вже не дають результату, і смерть настає через декілька днів. Вірус сказу, який потрапив в організм тварини або людини, по нервових волокнах проникає в спинний, а потім головний мозок. З мозку по нервових шляхах вірус поширюється в різні органи і тканини, потрапляючи також в слинні залози.

      Перші ознаки сказу проявляються на місці укусу: рубець припухає, червоніє, на укушеній ділянці тіла відчувається свербіж і болі. Далі піднімається температура, зникає апетит, людина відчуває загальну слабкість. Інкубаційний період хвороби триває від 10 до 90 днів, в окремих випадках – до року.

      Найчастіше людина інфікується сказом від кішок, лисиць і собак.

      Теги: Новини України Здоров'я Новини Львова світ тварин Лікування
      Джерело: 24 канал
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