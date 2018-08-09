На Львівщині працівниця банку привласнила собі 4 мільйони гривень вкладників

На Львівщині працівниця банку обікрала його вкладників. Жінка отримувала від клієнтів кошти для внесення на рахунок та укладання договорів банківського вкладу, проте навіть не вносила їх у касу банківської установи.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Львівській області.

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Правоохоронці встановили, що впродовж 2017 року 51-річна працівниця банку отримала від клієнтів кошти для внесення на рахунок та укладання договорів банківського вкладу. Коли ж клієнти звернулись до каси банківської установи, з’ясувалось, що у дійсності жодних рахунків відкрито не було. Гроші на строкові вклади не надходили, оскільки жінка не вносила їх у касу банківської установи,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівниця банку, привласнила 75,4 тисячі доларів США та 56,6 тисяч євро, що згідно курсу НБУ на час скоєння злочинів склало 4 мільйони гривень.

Зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень. Галицьким районним судом Львова жінці обрано міру запобіжного заходу у вигляді арешту, як альтернатива – застава у розмірі 6 мільйонів 864,4 тисяч гривень.