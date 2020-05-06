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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      На Львівщині виявили рекордну кількість нових хворих на COVID-19, – Садовий

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      Міський голова Львова Андрій Садовий
      Міський голова Львова Андрій Садовий / 24 канал

      На Львівщині за добу 5 квітня підтвердили 39 нових випадків коронавірусу COVID-19. Це – рекордна цифра від початку пандемії.

      Мер Львова Андрій Садовий повідомив на своїй телеграм-сторінці, що уважно стежить за динамікою захворювання.

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      Він також запевнив, що рішення щодо послаблення карантину ухвалюватиметься лише за умови, якщо вона буде йти на спад.

      Напередодні Кабмін ухвалив рішення продовжити карантин до 22 травня, натомість з 11 числа розпочнеться часткове зняття обмежень.

      Яка ситуація з COVID-19 в Україні та на Львівщині? Станом на ранок 6 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків COVID-19. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 316 пацієнтів, 1 875 одужали.

      На Львівщині – 553 випадків коронавірусної інфекції, 16 людей померли, 116 одужали.

       

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Андрій Садовий Новини Львова
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