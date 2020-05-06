На Львівщині виявили рекордну кількість нових хворих на COVID-19, – Садовий

На Львівщині за добу 5 квітня підтвердили 39 нових випадків коронавірусу COVID-19. Це – рекордна цифра від початку пандемії.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив на своїй телеграм-сторінці, що уважно стежить за динамікою захворювання.

Читайте також На Львівщині планують 1 червня розпочати туристичний сезон

Він також запевнив, що рішення щодо послаблення карантину ухвалюватиметься лише за умови, якщо вона буде йти на спад.

Напередодні Кабмін ухвалив рішення продовжити карантин до 22 травня, натомість з 11 числа розпочнеться часткове зняття обмежень.

Яка ситуація з COVID-19 в Україні та на Львівщині? Станом на ранок 6 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків COVID-19. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 316 пацієнтів, 1 875 одужали.



На Львівщині – 553 випадків коронавірусної інфекції, 16 людей померли, 116 одужали.