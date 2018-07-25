12:30
25 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
28°C 17°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    25°C 21°C
  • субота
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Електронні церковні дзвони. Російський Ілон Маск
Вєсті Кремля
21:30, 24 липня
Вєсті.UA. Музичний критик Гройсман. Бідна та брехлива Тимошенко
Вєсті.UA
20:52, 24 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА

На Львівщині солдат втратив селезінку, після того як його побив старшина

326 Читать новость на русском

Дідівщина повертається – гучний скандал у військовій частині на Львівщині. Там старшина так побив солдата, що у хлопця розірвалася селезінка. І замість того, аби допомогти із лікуванням, ще й змушував його мовчати. Коли ж історія набула розголосу, виявилося, що такий випадок у цій частині вже не вперше. Солдати кажуть, їх постійно принижують, б'ють і вимагають хабарі.

Солдата звати В’ячеслав Явний, він родом із Хмельниччини. Служить у 45-ій окремій артилерійській бригаді. Зараз ці військовослужбовці дислокуються у Старичах, на Львівщині. Він розповідає, як 2 місяці тому повертався до Львова із запізненням на 3 дні. На пероні його несподівано зустріли двоє – начальник штабу майор Роман Глудик і старшина Сергій Ліпянін. Замість покарання, каже, вирішили влаштувати йому "вилазку на природу". 

Читайте також: На Закарпатті поліцейські побили двох чоловіків: селяни влаштували бунт

"Я тоді з Києва приїхав, запізнився. Мене вивезли в ліс, заставили яму копати. Старшина підійшов просто збоку, вдарив мене з усієї сили. Мені стало зле на шикуванні. Мене відправили у медпункт, сказали, що нічого страшного, а начальник штабу на другий день приїхав і мене забрав в Новояворівськ, у лікарню", – розповів солдат В'ячеслав Явний.


В’ячеслав Явний

Чоловік запевняє: його вивезли до сусіднього села і змусили копати собі яму – спершу руками, а потім лопатою. Щоб не опирався, приставили до голови пістолет. А минулого тижня, за словами В'ячеслава, на заняттях, старшина Сергій Ліпянін його ще й побив за те, що солдат задрімав. Удар у лівий бік був настільки сильним, що розірвало селезінку.

Читайте також: У Києві водій маршрутки побив поліцейського: відео з місця інциденту

У лікарні медики сказали: ще кілька годин і чоловік би помер. А так – став інвалідом. Майор частини після того пропонував йому гроші. Кажуть, принижень зазнавав не лише В'ячеслав, але йому діставалося найбільше. 

Солдат, якого побив старшина
Солдат, якого побив старшина

Розповідають, після цієї ситуації керівництво штабу викликало їх на килим. Погрожували навіть тюрмою, аби ті тримали язик за зубами. Та хлопці зізнаються: багато військових 45-ої бригади давали командирам "на лапу", аби уникнути покарання. Свої слова можуть підтвердити і чеками.

Виконувач обов'язків командира військової частини все заперечує. Про хабарі нічого не знає, а В'ячеслава "характеризує негативно". Зараз триває слідство. Нам вдалося зв'язатися зі старшиною Сергієм Ліпяніним, та нічого коментувати він поки що не хоче.  Якщо провину старшини доведуть, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Теги: Новини України Жертви Поліція Новини Львова Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
сьогодні, 12:01 Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
Юрій Бутусов 442
У Києві Hummer на смерть збив дитину: у мережі з люттю коментують трагічну подію
сьогодні, 11:35 У Києві Hummer на смерть збив дитину: у мережі з люттю коментують трагічну подію
711
Кирило Островський: що відомо про водія Hummer, який насмерть збив дитину на переході
сьогодні, 11:21 Кирило Островський: що відомо про водія Hummer, який насмерть збив дитину на переході
4592
Путин и его страна: почему Россия всегда будет жить в своем параллельном мире
сьогодні, 10:00 Путин и его страна: почему Россия всегда будет жить в своем параллельном мире
Павло Казарін 511
Эскалатор на дарницком вокзале передает привет "брату" с центрального жд: реформа действует?
сьогодні, 08:40 Эскалатор на дарницком вокзале передает привет "брату" с центрального жд: реформа действует?
Ілля Кенігштейн 590
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
У Харкові обшукують приміщення, яке належало народному депутату
 28 жовтня 2016 , 19:24
ОПОРА зафіксувала перші порушення під час виборів до ОТГ
 24 грудня 2017 , 13:17
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук