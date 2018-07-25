На Львівщині солдат втратив селезінку, після того як його побив старшина

Дідівщина повертається – гучний скандал у військовій частині на Львівщині. Там старшина так побив солдата, що у хлопця розірвалася селезінка. І замість того, аби допомогти із лікуванням, ще й змушував його мовчати. Коли ж історія набула розголосу, виявилося, що такий випадок у цій частині вже не вперше. Солдати кажуть, їх постійно принижують, б'ють і вимагають хабарі.

Солдата звати В’ячеслав Явний, він родом із Хмельниччини. Служить у 45-ій окремій артилерійській бригаді. Зараз ці військовослужбовці дислокуються у Старичах, на Львівщині. Він розповідає, як 2 місяці тому повертався до Львова із запізненням на 3 дні. На пероні його несподівано зустріли двоє – начальник штабу майор Роман Глудик і старшина Сергій Ліпянін. Замість покарання, каже, вирішили влаштувати йому "вилазку на природу".

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"Я тоді з Києва приїхав, запізнився. Мене вивезли в ліс, заставили яму копати. Старшина підійшов просто збоку, вдарив мене з усієї сили. Мені стало зле на шикуванні. Мене відправили у медпункт, сказали, що нічого страшного, а начальник штабу на другий день приїхав і мене забрав в Новояворівськ, у лікарню", – розповів солдат В'ячеслав Явний.



В’ячеслав Явний

Чоловік запевняє: його вивезли до сусіднього села і змусили копати собі яму – спершу руками, а потім лопатою. Щоб не опирався, приставили до голови пістолет. А минулого тижня, за словами В'ячеслава, на заняттях, старшина Сергій Ліпянін його ще й побив за те, що солдат задрімав. Удар у лівий бік був настільки сильним, що розірвало селезінку.

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У лікарні медики сказали: ще кілька годин і чоловік би помер. А так – став інвалідом. Майор частини після того пропонував йому гроші. Кажуть, принижень зазнавав не лише В'ячеслав, але йому діставалося найбільше.



Солдат, якого побив старшина

Розповідають, після цієї ситуації керівництво штабу викликало їх на килим. Погрожували навіть тюрмою, аби ті тримали язик за зубами. Та хлопці зізнаються: багато військових 45-ої бригади давали командирам "на лапу", аби уникнути покарання. Свої слова можуть підтвердити і чеками.

Виконувач обов'язків командира військової частини все заперечує. Про хабарі нічого не знає, а В'ячеслава "характеризує негативно". Зараз триває слідство. Нам вдалося зв'язатися зі старшиною Сергієм Ліпяніним, та нічого коментувати він поки що не хоче. Якщо провину старшини доведуть, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.